di Anil JT Couto*

Mons. Couto chiede che venga recitata in tutte le parrocchie per un anno. L’invito ai fedeli ad unire anche digiuno e adorazione eucaristica. Segretario della Conferenza episcopale: “Preghiamo per un Paese guidato dal pluralismo, dalla saggezza di governo e in cui poveri, popoli indigeni e dalit siano considerati e rispettati con uguale dignità”. Elezioni in Karnataka: a sorpresa, il Bjp non ottiene la maggioranza