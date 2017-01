Pechino (AsiaNews) – Quasi tre miliardi di viaggi – con aereo, treno, pullman e auto – sono quelli che in questi giorni permetteranno alla popolazione cinese di festeggiare l’anno nuovo sotto il segno del Gallo. Il capodanno orientale (o “cinese”, festeggiato anche in Giappone, Corea, Thailandia, Filippine, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Indonesia e ovunque vi sia una comunità di etnia cinese) comincia domani 28 gennaio. Gli spostamenti sono dovuti al fatto che la veglia di Capodanno, questa sera, come pure gli altri tre giorni dell’inizio dell’anno nuovo, secondo tradizione sono da passare in famiglia. Per questo, già da diversi giorni le stazioni dei treni e dei pullman – e un po’ meno gli aeroporti – sono presi d’assalto per trovare un posto. I movimenti di andata e ritorno per migliaia di chilometri dalle grandi città – Pechino, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou - ai villaggi dell’interno, vissuti da centinaia di milioni di persone, sono stati ormai definiti “il più grande esodo annuale”. Circa 2,5 miliardi di viaggi saranno svolti su ruote; 350 milioni col treno; “solo” 50 milioni saranno fatti per via aerea. La maggioranza dei viaggiatori è costituita da lavoratori migranti che lasciano le campagne e vanno in città a lavorare. Il periodo del Capodanno è l’unica vacanza stabilità dalle leggi sul lavoro. Secondo l’Ufficio nazionale di statistiche vi sono almeno 277, 5 milioni di lavoratori migranti in Cina. Il ritorno a casa è occasione per loro di portare denaro, doni per i figli lasciati nelle mani dei nonni, o abbandonati da soli. Cifre del governo affermano che vi sono circa 61 milioni di bambini lasciati nelle campagne dai loro genitori migranti. Il segno del Gallo, associato con il sole, nella tradizione cinese è visto come capace di allontanare gli spiriti malvagi. Esso quindi è di buon auspicio per fortuna, prosperità e ricchezza.