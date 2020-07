di Shafique Khokhar

Per 73 anni, il Gurdwara è stato utilizzato come scuola superiore femminile. Nel Balochistan vivono circa 2mila famiglie sikh. Autorità: Decisione storica, l’edificio vale miliardi di rupie. Esperto: “Quest’ atto dimostra che i sikh sono cittadini con pari dignità nel Paese”.

Quetta (AsiaNews) - Il governo provinciale del Balochistan e l’Alta corte locale hanno restituito alla comunità sikh un Gurdwara (tempio) costruito 200 anni fa. La consegna dell’edificio, grande circa 1.300 mq, è avvenuta nei giorni scorsi: per 73 anni, è stato usato come struttura scolastica.

Lo Sri Guru Singh Sabha Gurdwara si trova nella Masjid Road, nel centro di Quetta. Esso è stato convertito in una scuola superiore femminile subito dopo che il Pakistan si è reso indipendente nel 1947. Prima di procedere alla sua riconsegna, gli studenti del complesso sono stati sistemati in altre scuole della città.

Nel Balochistan vivono circa 2mila famiglie sikh. Satwant Singh, presidente del Pakistan Sikh Gurdwara Prabandhak Committee, racconta che il tempio è stato restituito dopo i grandi sforzi della sua organizzazione, dei fedeli sikh del posto e dell’Evacuee Trust Property Board.

Per Sardar Jasbeer Singh, presidente del Comitato della comunità sikh nel Balochistan, la restituzione del luogo di culto è un dono delle autorità. Denesh Kumar, segretario del Parlamento provinciale, e consigliere per gli Affari delle minoranze del premier del Balochistan, ha affermato che il ripristino del Gurdwara come luogo di preghiera per la comunità sikh è una decisione storica. Egli ricorda che, per la sua posizione centrale, l’edificio ha un valore di miliardi di rupie. Ciò non ha dissuaso il governo locale dal restituirlo ai fedeli sikh.

Lovely Singh, un esperto di storia del Khalsa Raj, l’impero sikh esistito dal 1799 al 1849, afferma che tutti i sikh pakistani sono grati alle autorità per aver restituito il Gurdwara, riconoscendone l’alto valore religioso e storico. “Quest’ atto – commenta Singh ad AsiaNews – dimostra che i sikh sono cittadini con pari dignità nel Paese”