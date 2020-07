Seoul (AsiaNews) - Il colosso farmaceutico coreano Celltrion ha annunciato di essere pronto a partire con la sperimentazione di un vaccino contro il Covid-19.

Il via libero definitivo è arrivato dal ministero per la ricerca e lo sviluppo farmaceutico. La fase 1 è iniziata lo scorso 24 luglio, in collaborazione con la Chungnam University.

Il trattamento si basa sugli anticorpi sviluppati dal corpo umano durante l'infezione: la speranza è quella di capire come riprodurli in laboratorio.

Il primo trimestre del 2021 vedrà l'applicazione del protocollo a malati di coronavirus ancora infetti. Secondo alcuni scienziati, questo potrebbe aiutare a comprendere come velocizzare la creazione di anticorpi.

La Corea del Sud, insieme alla Cina, ha subito l'epidemia da Covid-19 sin dall'inizio. Il governo di Seoul ha più volte dichiarato di voler fare tutto il possibile per sradicare la minaccia del virus il prima possibile.