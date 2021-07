Nella capitale le regole sul distanziamento sono state estese di un'altra settimana e potrebbero diventare più stringenti se la situazione non torna sotto controllo. Secondo le autorità sanitarie il virus circola soprattutto tra i giovani non ancora vaccinati. Il 30% della popolazione ha ricevuto almeno una dose.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) - Si teme una quarta ondata di coronavirus in Corea del Sud: oggi si sono contati 1.212 nuovi casi di Covid-19, il numero più alto dopo quello registrato il 25 dicembre scorso (1.240) quando il Paese era nel mezzo della terza ondata. Lo ha riferito il primo ministro Kim Boo-kyum, spiegando che il virus sta circolando soprattutto tra i ventenni e i trentenni non ancora vaccinati.

Le autorità sanitarie hanno deciso di estendere per un’altra settimana le attuali regole sul distanziamento nella zona di Seoul, ma hanno avvertito che potrebbe essere previste restrizioni più severe se la situazione non tornerà sotto controllo. Al momento sono vietati i ritrovi di più di cinque persone e per i ristoranti è previsto un coprifuoco alle 22.

La maggior parte delle nuove infezioni si sono registrate nella capitale e nelle zone limitrofe, soprattutto nelle grandi aziende e nelle scuole. Entro la fine della settimana le autorità sanitarie visiteranno le imprese con più di 50 dipendenti per eseguire dei tamponi a tappeto.

Poco più del 30% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino, mentre 5,4 milioni di persone, pari al 10,6% dei sudcoreani, sono state completamente vaccinate.