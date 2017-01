Seoul (AsiaNews) – Il ministro della Difesa sudcoreano ha annunciato che se la Corea del Nord svolgerà un altro test del missile balistico intercontinentale (Icbm), incorrerà in sanzioni ancora più pesanti. Inoltre il ministro ha comunicato che in caso di provocazioni da parte del nord, il governo sudcoreano si rivarrà in modo forte e austero. L’avvertimento risale al giorno dopo che il ministro degli Esteri nordcoreano aveva comunicato che Pyongyang era pronta a effettuare il test missilistico in un momento e in un luogo deciso dal leader nordcoreano Kim Jong-un. Kim, nel suo discorso di inizio anno, aveva già comunicato che il Paese è nelle fasi finali per ultimare un prototipo di missile a lungo raggio dalla portata di più di 13mila chilometri, in grado, quindi, di colpire gli Usa.