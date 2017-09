Seul (AsiaNews/Agenzie) – Non solo le donne soldato, ma anche gli uomini potranno prendere un’ora di libertà al giorno per occuparsi dei loro figli. A sancirlo è una misura approvata ieri dal gabinetto. Prima, solo le donne potevano richiedere tempo libero per la cura giornaliera dei figli al di sotto dei 12 mesi di vita. La misura prevede anche un’aggiunta di due giorni di congedo annuali per entrambi i sessi, qualora i genitori partecipino a eventi ufficiali degli asili o delle scuole dei loro figli, inclusi gli incontri con gli insegnanti. Il gabinetto ha inoltre approvato una legge per assicurare che i figli di alti funzionari pubblici, celebrità e famiglie ad alto reddito non eludano il servizio militare obbligatorio. La normativa prevede che le famiglie facoltose siano inquadrate come quelle appartenenti alla fascia più alta di imposta sul reddito, e che queste (circa 3mila persone) siano sottoposte al controllo del governo per l’adempimento del servizio militare.