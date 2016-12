Honolulu (AsiaNews/Agenzie) – Il primo ministro giapponese Shinzo Abe è atterrato oggi alle Hawaii, dove nel pomeriggio visiterà Pearl Harbor, la base nevale americana attaccata dall’esercito nipponico il 7 dicembre 1941. Subito dopo l’atterraggio, Abe si è recato a diversi memorial che ricordano la battaglia in cui persero la vita 2400 soldati statunitensi (oltre ad alcune decine di giapponesi). Al National Memorial Cemetery of the Pacific il primo ministro giapponese ha deposto una corona di fiori.

A Pearl Harbor Abe sarà accompagnato da Barack Obama e sarà la prima volta nella storia che i leader dei due Paesi si recano sul luogo in contemporanea. I portavoce del leader nipponico hanno annunciato che egli non chiederà scusa ma dirà una preghiera per i morti. Prima della visita, Abe e Obama terranno un summit operativo, l’ultimo fra loro prima delle dimissioni del presidente statunitense.

Il viaggio del primo ministro giapponese arriva a tre settimane dal 75mo anniversario dell’attacco e fa seguito alla visita compiuta da Obama a Hiroshima lo scorso maggio (primo presidente degli Stati Uniti a compierla), segno della sempre più stretta alleanza fra Tokyo e Washington. Il primo leader nipponico a recarsi a Pearl Harbor è stato Shigeru Yoshida nel 1951.

Il 7 dicembre 1941, 353 velivoli giapponesi attaccarono la base militare statunitense alle 7:55 del mattino. L’operazione durò poco più di un’ora e, oltre ai morti, vennero distrutte 19 navi da guerra americane, incluse otto corazzate.