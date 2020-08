di Biju Veticad

Il raduno si è svolto on-line, a causa del protocollo di sicurezza per la pandemia. Vi hanno partecipato 61 vescovi dal mondo intero. Incoraggiare i fedeli “ad incrementare le capacità produttive della nazione, sostenendo le attività agricole e industriali”. Collaborare col governo per sostenere gli indigenti nella società, a qualunque religione o casta appartengano. Dall’inizio della pandemia, la Chiesa siro-malabarese ha offerto 6,2 milioni di euro per i poveri.