di Nirmala Carvalho

A causa del Covid-19 molte scuole fanno lezioni a distanza, ma per le famiglie povere non è possibile acquistare gli strumenti necessari ai ragazzi. La disperazione dei genitori dei giovani suicidi. L’opera della St. Catherine of Siena School and Orphanage, Welfare Society for Destitute Children.

Mumbai (AsiaNews) – Nell'epoca del Covid-19, gli studi e le lezioni si sono spostati online, tuttavia, non tutti in India sono abbastanza privilegiati da avere una connessione Internet stabile o da avere accesso a smartphone o laptop. Di conseguenza, molti studenti non sono in grado di frequentare le lezioni a causa della mancanza di queste risorse e perdono istruzione.

Una ragazza di 15 anni si è suicidata perchè non aveva uno smartphone per frequentare le lezioni online. L'incidente è avvenuto nel villaggio di Ond, a 10 km dalla città di Karad, nel distretto di Satara, nel Maharashtra, il 23 settembre. La vittima, Sakshi Abasaheb Pol, “era una studentessa di Secondary School Certificate (SSC) con il Pandit G.B. Pant High School nelle vicinanze e negli ultimi mesi era stato chiesto di frequentare corsi online a causa della pandemia", ha spiegato l'ufficiale inquirente, Balkrishna Jagdale.

La madre della minore deceduta, che lavora come bracciante agricola nel villaggio, non poteva permettersi uno smartphone per la figlia dal momento che il reddito della famiglia era appena sufficiente per sopravvivere. In particolare, Sakshi aveva chiesto uno smartphone negli ultimi mesi, ma sua madre continuava a convincerla ad "aspettare finché non avremo abbastanza soldi". Il 23 settembre, ha fatto di nuovo la stessa richiesta, ma sua madre ha espresso la sua totale impotenza. Poco dopo, Sakshi si è impiccata in casa ed è stata trovata morta dalla famiglia e dai vicini. Sakshi si unisce alla lunga lista di giovani studenti provenienti da famiglie molto povere che non riescono ad acquistare smartphone per soddisfare i requisiti dell'educazione online.

All'inizio di settembre, nel Bengala occidentale, una studentessa universitaria di 20 anni è morta suicida nel distretto di Jalpaiguri, perché. ha detto la polizia, era angosciata per non potersi permettere uno smartphone per frequentare lezioni online. Jayanti Bauli, una studentessa del primo anno del Mal College, si è impiccata nella sua casa nel villaggio di Dabripara nella zona di Saripukuri, lunedì notte, ha detto Dilip Sarkar, ufficiale in carica dell'avamposto della polizia di Kranti. Suo padre Aviram Bauli ha detto alla polizia che lavora a giornata e in qualche modo riesce a sbarcare il lunario e anche a pagare le tasse scolastiche di sua figlia. "Mia figlia voleva uno smartphone da un po’ di tempo per le lezioni online. Era sconvolta perché non sono riuscito a prenderlo. Ma se avessi saputo che avrebbe fatto qualcosa del genere, avrei preso in prestito dei soldi da qualche parte e le avrei comprato un telefono", ha detto Aviram mentre crollava.

Ad agosto, nel Mysuru del Karnataka, una studentessa di classe X del villaggio di Saagade, si è suicidata perché i suoi genitori non erano stati in grado di comprarle uno smartphone per le lezioni online. Nel Kerala, a giugno, una ragazza di classe X è morta suicida: “aveva un televisore a casa, ma non funzionava. Mi ha detto che doveva essere riparato, ma non sono riuscito a farlo. Non potevo nemmeno permettermi uno smartphone", ha detto il padre della ragazza, un lavoratore giornaliero di Scheduled Caste con poco reddito durante il lockdown. "Non so perché l'abbia fatto. Ho detto che avremmo potuto esaminare opzioni, come andare a casa di un amico", ha detto.

Un altro studente di sedici anni si sarebbe suicidato nel distretto Chirang di Assam per non essere stato in grado di frequentare le lezioni online perché non aveva uno smartphone. Secondo quanto riferito, lo studente di Classe 10, era fortemente turbato per non poter prendere parte alle lezioni online e agli esami della sua scuola.

A luglio, uno studente di classe 10 nel distretto di Cuddalore, nel Tamil Nadu, è morto suicida, poiché suo padre non poteva comprargli uno smartphone da utilizzare per le lezioni online tenute dalla sua scuola durante il lockdown. Un altro ragazzo, che studiava al liceo Vallalar vicino alla città di Panruti, si è ucciso a casa sua. Nella sua denuncia il padre del ragazzo, Vijaykumar, un coltivatore di anacardi del villaggio di Siruthondamadhevi, ha detto: "Trasferitosi alla Classe 10, mio ​​figlio ha chiesto un telefono cellulare per le lezioni online. Gli ho detto che l'avrei preso dopo aver ricevuto soldi per i miei anacardi, ma si è arrabbiato".

Nelle aree rurali dello Stato, anche quei pochi fortunati studenti le cui famiglie possono permettersi la tecnologia affrontano ostacoli sotto forma di problemi di connettività, il che porta a una pressione ancora maggiore su ragazzi e ragazze affinché si adattino ed eccellano in questi tempi difficili.

Padre Joseph, direttore della St. Catherine of Siena School and Orphanage, Welfare Society for Destitute Children (nella foto), Bandra Mumbai, ha detto ad AsiaNews: "Oggi abbiamo acquistato 10 telefonini. Le persone non hanno soldi per mangiare e come possono trovare soldi per gli smartphone. La fame è in aumento ... Continuiamo a distribuire pranzi agli indigenti, e le file sono in aumento. Fin da quando è iniziato il lockdown, St. Catherine ha servito più di 100mila pasti agli indigent. Siamo testimoni di povertà e fame nelle nostre aree urbane.

La struttura di St. Catherine of Siena ospita attualmente 75 bambini poveri e indigent. “All'inizio di giugno, all'inizio dell'anno scolastico, ho fatto appello per smartphone di seconda mano, ma ora abbiamo acquistato 10 telefonini nuovi. La visione del nostro fondatore padre Anthony Elenjimittam era ‘Educare, guarire e responsabilizzare attraverso un sostegno a lungo termine e impegnato per i bambini, gli orfani, le strade, i bassifondi e gli indigenti’. Quindi, anche in condizioni di blocco e pandemia, continuiamo online per responsabilizzarli attraverso l'istruzione e per i nostri 75 bambini a Destitute home, non abbiamo solo lezioni online, ma molteplici progetti di apprendimento, come Belle arti, artigianato, musica, sport, danza ecc.".