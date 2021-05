Superano gli 1,4 miliardi, ma il tasso di crescita rallenta per il 4° anno di seguito. Popolazione in età di lavoro diminuita del 6,79% dal 2010. I nuovi numeri rappresentano un problema sociale per il Partito comunista cinese. Li Keqiang: ripresa economica “ancora traballante”.

Pechino (AsiaNews) – La Cina ha avuto 12 milioni di nuovi nati nel 2020, con la popolazione arrivata a 1,41 miliardi. È il quarto anno consecutivo che le nascite annue calano: nel 2019 erano state 14,65 milioni. I numeri resi noti oggi dall’Ufficio nazionale di statistica divergono da quelli anticipati dal Financial Times, secondo cui lo scorso anno la popolazione cinese è scesa sotto gli 1,4 miliardi: il primo calo registrato da 60 anni.

La pubblicazione del dato demografico era molto attesa. Le autorità cinesi avevano smentito le cifre fornite dal quotidiano britannico. Attirandosi diverse critiche, esse hanno tardato però a rendere pubblico il documento finale: a detta degli esperti per timore dei suoi effetti sull’opinione pubblica. Le cifre fornite dal governo sono guardate con sospetto da molti osservatori. È risaputo che spesso le amministrazioni locali gonfiano i numeri della popolazione per ottenere maggiori risorse.

Statistiche regionali avevano già mostrato che le nascite erano in diminuzione e la Banca centrale cinese ha raccomandato all’esecutivo di abbandonare le politiche di controllo delle nascite: senza un’azione di questo tipo il Paese perderà il suo vantaggio economico nei confronti degli Stati Uniti, afferma l’istituto.

Dal 2010, quando era di 1,34 miliardi, la popolazione è cresciuta del 5,4%. L’incremento annuo negli ultimi 10 anni è stato in media dello 0,53%, in calo rispetto allo 0,57% del periodo 2000-2010, e il più basso di ogni decennio dal primo censimento del 1953. Pechino ha ora 21 milioni di abitanti, ma ha visto un calo delle nascite del 24,3% tra il 2019 e il 2020.

Ning Jizhe, direttore dell’Ufficio di statistica, ha sottolineato i problemi strutturali emersi dal nuovo quadro demografico. Il dato più preoccupante è il calo della popolazione in età di lavoro, che ha segnato un -6,79% rispetto al 2010: un incubo per il Partito comunista cinese, che fonda la propria legittimità sulla crescita economica e sulla promessa di benessere ai cinesi.

Toccando i 375,82 milioni, nell’ultimo decennio è aumentato il numero di persone che vivono in un luogo diverso da quello dove hanno la residenza ufficiale: una crescita del 69,73%. In questa fascia si registra però una diminuzione dei lavoratori migranti: nel 2020 il loro numero è calato più di cinque milioni, un effetto della crisi economica generata dalla pandemia da coronavirus e del costante invecchiamento della popolazione. È il primo calo dal 2008, riporta l’Ufficio nazionale di statistica, che ha calcolato in 285,6 milioni i cittadini che lo scorso anno si sono spostati dalle campagne alle città per motivi di lavoro.

Citato dal South China Morning Post, il demografo He Yafu sostiene che la popolazione cinese inizierà a diminuire il prossimo anno, quando il numero delle nuove nascite scenderà sotto i 10 milioni e quello delle morti oltre tale soglia. Se i numeri di He saranno confermati, la ripresa economica cinese è a rischio. In un intervento pubblico del 26 aprile, Li Keqiang ha ammonito che le fondamenta della ripresa economica nazionale sono ancora “traballanti”. Il premier cinese ha fatto notare che il Paese potrebbe fallire l’obiettivo annuo sull’occupazione e che le piccole e medie imprese private sono in difficoltà per i crescenti costi. Tutto ciò mentre vanno superati problemi come l’inefficienza amministrativa e l’eccessiva burocrazia.