INDONESIA

Sorong, la diocesi celebra i 70 anni della cattedrale con due ordinazioni sacerdotali

Mathias Hariyadi

La funzione officiata dal vescovo Hilarion Datus Lega. Significativa la presenza degli arcivescovi di Semarang ed Ende. A causa della vastità del suo remoto territorio e delle sfide pastorali, la diocesi di Manokwari-Sorong si avvale del sostegno di alcune diocesi indonesiane.

Sorong (AsiaNews) – Nella provincia indonesiana di Papua, le ordinazioni sacerdotali sono un evento raro per la comunità cattolica, a differenza di quanto avviene nelle isole di Java e Flores (provincia di East Nusa Tenggara), dove queste avvengono quasi ogni anno. Perciò, al fine di promuovere le vocazioni tra i giovani cattolici, questo mese la diocesi di Manokwari-Sorong ha deciso di celebrare il 70mo anniversario della cattedrale di Cristo Re a Sorong, capitale della provincia, consacrando alla vita sacerdotale due seminaristi locali. Essi sono p. Aloysius Susilo e p. Yosep Lamak. Mons. Hilarion Datus Lega (foto 2-3), vescovo della diocesi, ha officiato la funzione dello scorso 26 novembre assistito dall’arcivescovo di Semarang (Central Java), mons. Robertus Rubiyatmoko, e mons. Vincentius Sensi Potokota, arcivescovo di Ende (East Nusa Tenggara). “La presenza dei due primati – dichiara ad AsiaNews p. Stephanus Istoto Raharjo – rappresenta per la diocesi di Manokwari-Sorong un fatto molto significativo”. “Quest’anno ricorrono 25 anni della collaborazione tra le diocesi di Manokwari-Sorong e Semarang, caratterizzata dall’impegno di quest’ultima ad inviare sacerdoti diocesani a Papua”, spiega il sacerdote, giunto a Sorong da Semarang 10 anni fa. Con la diocesi di Ende, nella “cattolica” isola di Flores, la collaborazione partirà invece a breve. A causa della vastità del suo remoto territorio e delle numerose sfide che affronta nella sua vita pastorale, la diocesi di Manokwari-Sorong si avvale del sostegno di alcune diocesi indonesiane, tra cui vi sono anche quella di Kupang (East Nusa Tenggara) e Manado (North Sulawesi). Grazie a tale cooperazione, la comunità cattolica locale potrà organizzare gli eventi che avranno luogo nei prossimi mesi: il 75mo anniversario della parrocchia si St. Martin a Kaimana e l’80mo di quella di St. Augustine, a Manokwari.

