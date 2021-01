Taipei (AsiaNews) – Nel 2020 la popolazione di Taiwan si è ridotta: è il primo calo demografico mai registrato nell’isola. Secondo un recente studio del Dipartimento per la registrazione familiare, la diminuzione è dovuta al basso tasso di natalità e all’invecchiamento della popolazione.

Gli abitanti del Paese sono 23.561.236. La riduzione rispetto al 2019 è stata dello 0,18% (41.885 persone). I nuovi nati sono stati 165.249: il 7,04% annuo in meno (12.518 nascite). È sceso pure il numero dei decessi, che però supera quello dei neonati di 7.097 unità.

Secondo un report pubblicato in agosto dal Consiglio per lo sviluppo nazionale, la popolazione di Taiwan ha iniziato a declinare nel gennaio 2020, quando aveva raggiunto il picco di 23,6 milioni. I demografi del Paese stimano che la società taiwanese diventerà “super-anziana” nel 2025, quando un cittadino su cinque avrà più di 65 anni.

In Asia orientale non è solo Taiwan ad avere problemi demografici. Nel 2020 anche la Corea del Sud ha registrato per la prima un calo della popolazione. Seoul ha il tasso di fertilità più basso al mondo: un minimo di 0,84 nel terzo trimestre dello scorso anno, ben lontano da quel 2,1 che secondo le Nazioni Unite è necessario per bilanciare in modo efficace il tasso di mortalità di un Paese.

Il tasso di natalità ha toccato il minimo storico in Cina nel 2019, un trend che nemmeno l’allentamento della politica del “figlio unico” sembra arrestare. Secondo uno studio dell’Accademia cinese delle scienze, dal 2027 inizierà a calare la popolazione in età di lavoro, con gravi problemi di natura pensionistica per la popolazione anziana.

In Giappone il trend negativo è iniziato anni fa. Nel 2018 il National Institute of Population and Social Security Research ha calcolato che la popolazione nazionale sarebbe passata da 127 milioni a meno di 100 milioni entro il 2049.