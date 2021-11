Le notizie del giorno: salito a 23 persone il bilancio delle vittime dell'attentato a Kabul, in Russia i casi di Covid-19 segnano nuovi record. Una donazione milionaria a Oxford fa discutere il Vietnam.

AFGHANISTAN

È salito a 23 persone il bilancio dei morti dopo l’attentato all’ospedale militare di Sardar Daud Khan a Kabul rivendicato dallo Stato islamico del Khorasan. Tra le vittime anche un capo talebano responsabile della sicurezza nella capitale. I talebani intanto hanno vietato l'uso delle valute straniere mentre il contante scarseggia.

TAIWAN

Dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Taipei e Pechino, oggi Taiwan ha accolto la prima delegazione del Parlamento europeo. Tema principale sarà l’ingerenza straniera e i tentativi di disinformazione nei processi democratici. La presidente Tsai Ing-wen ha lanciato l’allarme sui ripetuti tentativi cinesi di ottenere più influenza sull’isola.

HONG KONG – CINA

L’aeroporto di Hong Kong potrebbe essere diviso in due per separare i turisti provenienti dalla Cina continentale da tutti gli altri. La misura verrebbe presa per ridurre i contagi transfrontalieri. Oggi la Cina ha riportato 93 nuovi casi di Covid-19, un quarto dei quali nella provincia di Heilongjiang, al confine con la Russia. È il conteggio più alto dal 9 agosto e ora almeno 16 aree registrano nuovi casi di coronavirus.

RUSSIA

Per il terzo giorno consecutivo si sono registrati oltre 40mila i nuovi casi di Covid-19. I decessi giornalieri hanno raggiunto cifre record da inizio pandemia. Mosca e San Pietroburgo in lockdown. Ancora diversi esponenti del clero defunti e molti in rianimazione.

SIRIA – ISRAELE

Questa mattina Israele ha lanciato un attacco aereo colpendo un’area periferica della città di Damasco. Non si sono registrate vittime. Qualche giorno fa la Siria aveva accusato Israele di aver compiuto degli attacchi nel sud del Paese. Israele dice di voler colpire le armi destinate alle milizie di hezbollah vicine all'Iran.

INDIA

Il governo indiano ha inviato dei team di esperti in almeno 9 stati indiani per combattere le epidemie di dengue. Finora nella capitale si sono contati più di 1.530 casi di dengue. Solo 1.200 si sono registrati nel mese di ottobre, il numero più elevato degli ultimi quattro anni. Nel Punjab i casi registrati al 31 ottobre erano 16.126, la cifra più alta dal 2017.

VIETNAM

Lo storico collegio Linacre dell’Università di Oxford cambierà nome per diventare il Thao College dopo una donazione di 211 milioni di dollari (182 milioni di euro) da parte della donna più ricca del Vietnam, Nguyen Thi Phuong Thao, fondatrice di una compagnia aerea. La scelta sta suscitando polemiche tra i vietnamiti che si chiedono quanto quella somma avrebbe potuto finanziare l’istruzione nel proprio Paese.

MYANMAR

La giunta militare ha confermato la decisione di impedire all’inviato speciale dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) di fare visita ad Aung San Suu Kyi nonostante le crescenti pressioni internazionali.