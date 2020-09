Il nuovo edificio potrà accogliere 200-300 studenti. Ogni anno in diocesi si presentano fino a 40 candidati. In passato il governo imponeva il numero chiuso all’entrata delle vocazioni.

Thai Binh (AsiaNews/EdA) – La diocesi di Thai Binh (nord Vietnam) sta costruendo un nuovo seminario maggiore che potrà contenere fino a 300 seminaristi. Il 7 settembre scorso, quasi un centinaio di seminaristi hanno partecipato a una celebrazione in occasione dell’inizio dell’anno scolastico e della fondazione del nuovo seminario, dedicato al Sacro Cuore. L’autorizzazione del governo alla costruzione dell’edificio è stata ottenuta grazie alla mediazione di mons. Pierre Nguyen Van De, vescovo di Thai Binh, e costituisce un’importante novità per la Chiesa locale. Il precedente seminario era stato infatti chiuso nel 1970-1971, a causa della guerra. Poi il governo lo ha tenuto chiuso fino al 2008, quando si è potuto incominciare un cammino di formazione. Ma ufficialmente si poteva accogliere solo sei seminaristi per anno, anche se la diocesi aveva ogni anno fino a 40 candidati. Nel 2008, mons. Francis Xavier Nguyen Van Sang, all’epoca vescovo di Thai Binh, era riuscito ad ottenere in via straordinaria il permesso di poter formare 25 candidati, che sono nel frattempo diventati diaconi e verranno ordinati preti nel dicembre 2020.

Come rettore del nuovo seminario del Sacro Cuore è stato designato p. Dominic Dang Van Cau, 58 anni. Il nuovo edificio potrà ospitale fra i 200 e i 300 studenti.

La Chiesa cattolica in Vietnam, organizzata in 27 diocesi, conta al momento 11 seminari maggiori e 2824 seminaristi.