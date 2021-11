Le notizie di oggi: nuovo focolaio di Covid in Cina; attesa per il meeting virtuale tra Xi e Biden. Calo vistoso dell'economia giapponese. Arrestate due giornaliste in India per aver raccontato scontri nel Tripura. Kabul ha mediato la tregua tra Islamabad e i talebani pakistani. Israele e Usa lanciano partenrship contro il ransomware. Scisma nella Chiesa ortodossa russa.