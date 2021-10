La misura era in vigore nella capitale e in altre 18 prefetture. Ieri il Paese ha riportato 1.576 casi. La famiglia imperiale ha annunciato che la principessa Mako sposerà il fidanzato il 26 ottobre.

Tokyo (AsiaNews/Agenzie) - Oggi il Giappone ha revocato lo stato di emergenza che era stato imposto per ridurre i contagi da Covid-19. La misura era in vigore a Tokyo e in altre 18 prefetture e prevedeva tra le altre cose la chiusura dei ristoranti i alle 8 di sera e la riduzione degli spettatori ai grandi eventi. La popolazione era esortata a non uscire di casa se non per viaggi essenziali. Dopo l’annuncio del governo, la All Nippon Airways ha ricevuto circa 50mila prenotazioni per voli interni.

Dopo aver raggiunto il picco di quasi 26mila infezioni il 20 agosto, le infezioni da Covid-19 in Giappone hanno cominciato a scendere. Ieri sono stati riportati 1.576 casi in tutto il Paese. La capitale Tokyo era stata posta in stato di emergenza il 12 luglio, una decina di giorni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Ora resta da vedere che decisioni prenderà il governo giapponese per favorire il ritorno alla normalità: potrebbe chiedere un certificato di vaccinazione per partecipare agli eventi o per viaggi di lunga percorrenza, ma sono disposizioni che spetteranno al futuro nuovo premier Fumio Kishida.

Gli esperti sanitari hanno espresso la loro preoccupazione per una “sesta ondata”, ma hanno anche affermato che se le infezioni dovessero tornare a salire, le misure da prendere sarebbero diverse a causa del maggiore tasso di persone vaccinate.

Nel frattempo la casa imperiale ha annunciato oggi che la principessa Mako sposerà il fidanzato Kei Komuro il 26 ottobre. I membri femminili della famiglia imperiale perdono il loro status reale quando sposano comuni cittadini, quindi Mako non riceverà parte dell’eredità di famiglia e non celebrerà il matrimonio con i riti tradizionali.