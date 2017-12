Tokyo (AsiaNews/Agenzie) – Saranno i bambini a scegliere la mascotte delle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Tokyo del 2020. È la prima volta che si utilizza un simile metodo nella storia delle Olimpiadi. Il 7 dicembre, gli organizzatori hanno presentato le tre paia di mascotte “finaliste”, una per le Olimpiadi e una per le Paraolimpiadi, e i bambini delle scuole elementari di tutto il Giappone sono chiamati a scegliere la loro coppia preferita. La decisione è stata presa dopo che il primo logo approvato era stato accusato di plagio, costringendo il comitato organizzativo a ricominciare il processo di selezione. La decisione finale è stata quella di coinvolgere i bambini nella scelta, in un processo più trasparente e che entusiasmi i più giovani in vista dei giochi olimpici. Le mascotte ufficiali saranno annunciate il 28 febbraio e le votazioni si terranno dall'11 dicembre al 22 febbraio. Sono circa 21mila le scuole elementari giapponesi che potranno partecipare al voto. Al 6 dicembre, erano già 3.655 gli istituti ad essersi registrati. Ogni classe esprimerà un singolo voto. Le coppie di personaggi sono state mostrate il 7 dicembre durante una cerimonia presso una scuola elementare nel quartiere Shibuya di Tokyo, fra gli applausi e la gioia dei bambini. Una delle coppie ha temi a scacchi per entrambe i personaggi, in modo simile al logo ufficiale. La seconda versione è composta da una creatura volpe-gatto e da un cane da guardia di pietra, elementi porta-fortuna della cultura giapponese. Infine, ci sono una volpe con il disegno a forma di virgola e un cane-procione.