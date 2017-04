Seoul (AsiaNews/Agenzie) – Il presidente Usa Donald Trump ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente cinese Xi Jinping e con il premier giapponese Shinzo Abe sul programma nucleare della Corea del Nord e le sue minacce nell’usare missili per distruggere “portaerei americane”. Abe ha dichiarato che nel dialogo con Trump essi si sono detti d’accordo sul domandare a Pyongyang di non avere “comportamenti provocatori”. Abe ha anche detto che il Giappone condivide con gli Usa l’idea che “tutte le opzioni sono sul tavolo”, anche quella militare. La Xinhua ha riportato la notizia della conversazione di Trump con Xi. Quasi a conferma delle parole di Abe, ieri le forze marittime giapponesi hanno cominciato esercitazioni comuni insieme alla portaerei Usa Carl Vinson, in direzione della penisola coreana. Proprio ieri, la Reuters ha riportato una dichiarazione di Pyongyang sul Rodung Sinmun, un giornale di Stato, secondo cui la Corea del Nord è pronta ad affondare una portaerei americana per mostrare la sua potenza militare. La tensione e le provocazioni continuano ad accrescersi. Due giorni fa la Nordcorea ha arrestato un cittadino americano che aveva insegnato un corso all’università. Si tratta di Kim Sang-duk, conosciuto anche come Tony Kim, sui 50 anni, che aveva insegnato all’università di Scienza e Tecnologia Yanbian nella capitale. Le autorità non hanno detto le ragioni del suo arresto. Kim è il terzo cittadino Usa ad essere detenuto in Corea del Nord. Un anno fa Kim Dong-chul, 62 anni, sudcoreano divenuto cittadino americano, è stato condannato a 10 anni di lavori forzati. Lo scorso anno a gennaio lo studente Otto Warmbier, 21 anni, in visita nel Paese, è stato arrestato per aver tentato di rubare un cartello propagandistico in un hotel. Secondo diverse voci, la Corea del Nord si sta preparando a un nuovo test nucleare o al lancio di un missile a lunga gittata per celebrare domani l’85mo anniversario della fondazione dell’esercito popolare nordcoreano.