Roma (AsiaNews) – Domani 21 ottobre, alle ore 14, alla Camera dei deputati (Sala Conferenza stampa, via della Missione 4) sarà proiettato un documentario, opera della regista Elisabetta Valgiusti di “Save the Monasteries”. Il titolo del documentario, costruito in origine per una audience di lingua inglese, è “Hong Kong-China, the Catholic issue”.

Il documentario illustra quanto sta avvenendo ad Hong Kong e in Cina, arricchito dalla testimonianza del cardinale Joseph Zen e di sacerdoti e missionari che descrivono le drammatiche condizioni delle comunità cristiane e delle diverse minoranze religiose.

Numerose organizzazioni internazionali contestano la recentissima elezione della Cina come membro del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani in quanto la Cina non attua la maggioranza delle raccomandazioni formulate dall’Onu a riguardo, attuando invece politiche repressive non solo contro le minoranze religiose ma contro chiunque invochi più democrazia ad Hong Kong e nella Cina continentale.

All’incontro partecipano Matteo Luigi Bianchi, vice-presidente Commissione Politiche dell’Unione Europea , Paolo Formentini, vice-presidente Commissione Affari Esteri e Comunitari , ed altri ospiti.

L’iniziativa viene trasmessa in diretta https://webtv.camera.it/

Info: www.savethemonasteries.com

Altre info: Savethemonasteries/Salvaimonasteri Facebook

savethemonasteries@yahoo.com