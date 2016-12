Bangkok (AsiaNews/Agenzie) – Riso invece che denaro come pagamento delle tasse universitarie. È quanto ha deciso di fare una nota università privata di Bangkok per aiutare le famiglie contadine che non riescono a mantenere i figli agli studi. D’ora in poi gli studenti iscritti alla Rangsit University, situata nei sobborghi a nord della capitale, potranno pagare tutta o parte della retta del prossimo semestre con del riso. Witsanu Sukmoonsiri, 22 anni, è una studentessa di innovazioni sociali e una delle 19 iscritte che hanno deciso di aderire al programma: “I miei genitori – dice – sarebbero dovuti andare dagli strozzini se non ci fosse stata questa opportunità”. La vita di circa 16 milioni di thai dipende dalla produzione e vendita di riso. A causa della sovrapproduzione e della saturazione dell’export, però, il prezzo del prodotto è ai minimi da un decennio a questa parte. Per questo motivo i vertici della Rangsit hanno deciso di accettare l’alimento ad un prezzo più alto di quello di mercato. Al valore attuale, se i contadini vendono il riso ai mulini, il ricavato non copre i costi di produzione.