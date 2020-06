Hong Kong (AsiaNews) - Decine di migliaia di persone sfidano il divieto del governo e si riuniscono per ricordare il massacro di Tiananmen del 4 giugno 1989. Migliaia di studenti cinesi furono massacrati per aver chiesto libertà e democrazia. In mattinata, i dimostranti pro-democrazia hanno manifestato a gruppi di otto per ovviare ai limiti imposti dalle regole anti-pandemia.