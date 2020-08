di Shafique Khokhar

Un musulmano imprenditore del tessile offre oltre 1000 dollari per una conversione individuale e 5930 dollari per la conversione all’islam di un’intera famiglia cristiana. I video che esaltano il proselitismo islamico sono virali: anche ragazzi musulmani sono impegnati a spingere e minacciare ragazzi cristiani a rinunciare alla fede cristiana. Attivista per i diritti umani: Le autorità devono fermare questi diffusori di odio.