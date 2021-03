All’incontro di preghiere e testimonianze saranno presenti suor Ann Rosa Nu Tawng, la religiosa che a Miytkiyna ha supplicato i soldati di non sparare sui dimostranti; Ba Oo, diacono del Myanmar; il card. Matteo Maria Zuppi; il direttore di AsiaNews, p. Bernardo Cervellera.

Roma (AsiaNews) - Una serata di ascolto, di preghiera e di testimonianze sulla difficile situazione del Myanmar, dove la Chiesa è in prima linea nella difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani. E' l’evento online dal tema "In comunione con il Myanmar". Previsto per venerdì 12 marzo alle ore 20.30 (iscrizioni su www.emi.it) è promosso da Editrice Missionaria Italiana (Emi), l’agenzia AsiaNews, il Centro Missionario e il Seminario teologico internazionale del PIME, la Federazione della Stampa Missionaria Italiana - FESMI.

Condurrà la serata Gerolamo Fazzini, giornalista e ideatore dell’iniziativa. Sono già numerose le adesioni all'iniziativa, tra le quali alcuni istituti religiosi presenti in Myanmar.

La partecipazione al webinar è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione su www.emi.it Tutti gli iscritti riceveranno la registrazione integrale dell'incontro, anche nel caso in cui non avessero potuto partecipare all’evento in diretta.