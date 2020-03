di Wang Zhicheng

Un migliaio di persone sono scese in strada a Yingcheng contro i comitati di quartiere. Arrestato un uomo che vendeva a prezzi più bassi e con migliore qualità. Nella giornata di ieri si sono registrati sono 11 nuovi casi di infezione; 4 a Wuhan; le altre da persone che ritornavano in Cina da Italia, Stati Uniti e Arabia saudita. L’Oms: l’Europa nuovo epicentro dell’epidemia. La situazione in Iran e Corea del Sud.