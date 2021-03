di Francis Khoo Thwe

Sono in atto dimostrazioni a Yangon, Lashio, Loikaw, Myitkyina, Dawei, Myeik, Kyaikto, Myingyan. La polizia usa gas lacrimogeni, granate, pestaggi. L’economia rischia di fermarsi. È difficile anche prelevare contanti dai bancomat. Imprenditori stranieri “con le valigie pronte”. Possibile un lockdown totale come tentativo estremo di soffocare movimenti, comunicazioni e piattaforme social. L’inviata speciale dell’Onu in Myanmar, Christine Schraner Burgener mette in guardia dal garantire legittimità alla giunta.