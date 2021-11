Yangon (AsiaNews/Agenzie) – Nei primi nove mesi del 2021 le mine antiuomo in Myanmar hanno ucciso 50 persone, tra cui 15 bambini. A renderlo noto sono alcuni dati diffusi dall’Unicef, che parlano di un totale di 192 esplosioni. Oltre ai morti vi sono stati anche altri 127 feriti. Le vittime causate dalle mine non sono purtroppo una novità per il Myanmar: Yangon non aderisce infatti al Trattato di Ottawa che nel 1999 ha messo al bando questi ordigni, che sono disseminati in maniera massiccia dall’esercito birmano.

La situazione politica venutasi a creare dopo il golpe del 1 febbraio scorso ha portato all’acuirsi dei conflitti con le milizie etniche. Anche per questo è soprattutto negli Stati Shan (nella parte orientale del Paese), Rakhine (dove sono presenti i Rohingya) e Kachin (ai confini con l’India) che si concentra il maggior numero di incidenti, crescono anche in altre parti del Paese.

Nel frattempo l’inasprirsi degli scontri fa crescere l’emergenza umanitaria: secondo gli ultimi dati diffusi dall’Ocha, l’ufficio delle Nazioni Unite per le emergenze umanitaria, sono 223mila gli sfollati interni causati dall’instabilità iniziata nel mese di febbraio. Crescono in particolare nello Stato Chin, un’altra zona occidentale del Paese gravemente colpita dai combattimenti.

