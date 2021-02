di Francis Khoo Thwe

In diverse città, auto apparentemente in panne bloccano la circolazione su strade e ponti. La “Signora” è accusata anche di aver violato una legge sulla gestione dei disastri naturali, ossia delle direttive anti-Covid. Accuse alla Cina: invia soldati cinesi per combattere la popolazione. Timori per una guerra civile. Crescono le violenze.