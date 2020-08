È la terza scoperta del genere dopo quelle avvenute a Pechino e Dalian. Il contagio è ripreso in diverse province. Autorità cinesi: Il lotto di pesce arriva dall’estero. Per gli esperti, il rischio di contrarre il virus dal pesce congelato è molto basso.

Pechino (AsiaNews/Agenzie) – Le autorità sanitarie di Yantai (Shandong) hanno rinvenuto tracce di coronavirus nelle confezioni di pesce surgelato. La conferma è arrivata ieri dopo due giorni di test. Quello della città portuale nell’est del Paese non è il primo focolaio legato all’industria del pesce congelato. Altri due sono stati scoperti di recente a Pechino e Dalian (Liaoning).

La Cina è al momento considerata l’epicentro della pandemia. Nell’ultimo periodo, il governo ha confermato la ripresa del contagio in diverse province. Ieri si sono registrati 25 nuovi casi d’infezione, concentrati soprattutto nello Xinjiang. Ad oggi, il morbo polmonare ha colpito 84.737 persone; poco più di 4.660 i decessi.

Il lotto di pesce infetto è stato individuato nella zona economica di sviluppo di Yantai. I lavoratori a contatto con gli imballaggi contaminati sono risultati negativi al test, ma si trovano comunque in quarantena.

Funzionari cittadini hanno affermato che la partita di pesce è stata scaricata da una nave straniera nel porto di Dalian. Una piccola parte del carico è stata lavorata e riesportata; quella rimanente si trova stoccata in un deposito.

Secondo il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive, l’originario focolaio di Wuhan (Hubei) presentava tratti simili con quelli legati alla lavorazione del pesce surgelato. Per le autorità sanitarie Usa e per diversi virologi, il rischio di contrarre il virus dal pesce congelato è molto basso, a maggior ragione se è importato dopo aver fatto un lungo viaggio.