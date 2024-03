di Melani Manel Perera

Colombo (AsiaNews) - Ambulatori medici, visite e consulenze sanitarie gratuite, distribuzione di farmaci, esami specialistici con un’attenzione particolare alle donne. Ieri, nella Zona di libero scambio (Ftz), si è tenuta l’iniziativa “Free health clinic” per far fronte alle carenze strutturali e il mancato accesso alle cure per molte lavoratrici dell’area. “Un grande aiuto e un grande sollievo” spiega una delle beneficiarie, oltre a rappresentare una “opportunità” per quante “non possono recarsi in un centro medico”. A promuovere l’iniziativa il “Collettivo Da-Bindu”, in collaborazione con il Distretto di pubblica sanità di Seeduwa, dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio, presso la sede di Katunayake che ha accolto per l’intera giornata un centinaio di dipendenti della Ftz a titolo completamente gratuito.

La direttrice esecutiva del Collettivo Da-Bindu, Chamila Thushari, spiega ad AsiaNews che l’ambulatorio medico è stato organizzato con particolare attenzione alle donne, soprattutto le più giovani, che subiscono forti pressioni e limiti a causa dell’attuale povertà economica. Alla luce della situazione di forte criticità, per la gente dello Sri Lanka è sempre più difficile poter ricevere cure mediche o assistenza sanitaria. Nel frattempo, i lavoratori delle zone speciali che non ricevono un salario equo e commisurato al lavoro, non hanno fondi sufficienti per controllare il proprio stato di salute e, per questo afferma Thushari, “abbiamo prestato particolare attenzione alla loro salute”.

Di conseguenza, il capo del Dipartimento di sanità pubblica, il dr. Ravi Silva, assieme alle dottoresse Supipi de Silva, Chaminda Senarath, infermiere, sei assistenti donne e un ispettore di Sanità pubblica (Phi) di Seeduwa hanno contribuito all’iniziativa “clinica medica mobile di un giorno per 100 persone”. L’ambulatorio ha permesso alle donne di sottoporsi a diversi tipi di esami, tra cui: check-up fisico e misurazione della pressione sanguigna, test della glicemia per il diabete, visualizzazione dell’indice di grasso corporeo, test del colesterolo nel sangue, ecografie al seno e auto-test, esame dell’utero alla ricerca del rischio futuro di cancro con Pap-test, test della tiroide, fornitura di servizi di consulenza per il piano familiare, consulenza per i problemi del ciclo riproduttivo ed educazione alla salute.

Oltre a partecipare agli esami, le donne hanno ricevuto dal dottor Ravi Silva alcuni programmi di sensibilizzazione, tra cui la pianificazione familiare, l’aborto e le malattie legate al sistema riproduttivo, patologie tumorali, relative problematiche e possibili cure. “Dato che i dipendenti della Ftz - spiega ad AsiaNews Chamila Tushari - non vengono pagati se non si recano al lavoro, sono molto riluttanti a consultare un medico o a recarsi in ospedale per le loro malattie. E, d’altra parte, non hanno abbastanza fiondi per soddisfare i loro bisogni sanitarie, a causa dei prezzi elevati di ogni test o cura medica”.

Per il dottor Ravi Silva è importante che le donne lavoratrici possano usufruire della clinica mobile per sottoporsi a esami, in particolare il Pap-test. “Tra queste, tre o quattro - spiega - sono state identificate come affette da qualche tipo di infezione al seno, e sono state immediatamente prese misure per indirizzarle a consulenze mediche ed esami avanzati”. Chamila Thushari aggiunge che altre tre o quattro donne soffrivano di un qualche tipo di problema al seno, 16 pazienti con colesterolo ad alto rischio e diverse con pressione alta sono state indirizzate a trattamenti di emergenza o ulteriori consulti in base alle loro condizioni. “Oggi abbiamo ricevuto un grande sostegno da questa clinica” racconta ad AsiaNews Budhika Sanjeevani, una giovane impiegata della Ftz. “Tutte coloro che sono venute qui - aggiunge - avevano qualche bisogno o soffrivano di un qualche tipo di disagio. Abbiamo avuto tutte la possibilità di fare un buon check-up. I medici hanno poi consigliato i trattamenti o i controlli necessari. Siamo davvero felici e ringraziamo il Da-Bindu Collective per averci dato una così bella occasione”.