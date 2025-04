di Suriya Tangwel

La testimonianza di un catecumeno che in questa Pasqua in uno dei quartieri più poveri di Mumbai riceverà il Battesimo. "Questo viaggio mi ha mostrato che non importa quanto si è caduti in basso: l'amore di Dio può arrivare ancora più in profondità. Basta fare un passo verso di Lui ed Egli correrà da voi".

Mumbai (AsiaNews) - La Pasqua per tante comunità cattoliche di tutta l'Asia è il momento in cui si celebra il Battesimo degli adulti che hanno scelto di accogliere il Vangelo nella propria vita. Pubblichiamo qui sotto la testimonianza di uno di loro, Suriya Tangwel, un uomo cresciuto nello slum di Dharavi a Mumbai, che tra poche ore completerà il suo lungo cammino di incontro con Gesù ricevendo i sacramenti dell'iniziazione cristiana.

Mi chiamo Suriya Tangwel, ho 33 anni, e voglio condividere la storia di come Gesù non ha mai rinunciato a me - anche quando io ho rinunciato a me stesso. Mia madre era cristiana e mio padre indù, ho una sorella che si chiama Chitra.

Vivevamo in una grande famiglia comune, con la mia famiglia materna. Nella stessa casa vivevano anche gli otto fratelli di mia madre con le loro mogli e 11 figli. Tutti insieme, una grande famiglia comune. È attraverso di loro che ho conosciuto Gesù. Si sono presi cura di me, mi hanno cresciuto e mi hanno dato tutto ciò di cui avevo bisogno. Da bambino andavo alla chiesa di Sant'Antonio a Dharavi, ma dopo che la famiglia si è unita a una comunità pentecostale ho iniziato a frequentare la Bethlehem Church.

Crescere a Dharavi non è stato facile. È uno dei luoghi più densamente popolati del pianeta: migliaia di persone stipate in un labirinto di vicoli stretti e case minuscole. La mia zona era prevalentemente tamil, circondata da una forte presenza musulmana. Dharavi è nota per la sua gente laboriosa, la sua creatività e la sua resilienza. Ma dietro questa energia si nasconde un lato molto reale e pericoloso.

Dharavi è come un labirinto di gallerie: una volta usciti di casa, si scompare in un mondo in cui nessuno sa dove ci si trovi o cosa si stia facendo. E nessuno te lo chiede. È così che la vita scorre lì. Per un bambino come me, questo significava libertà, che però si trasformava rapidamente in pericolo. Non c'erano limiti, nessuno controllava. Questo mi dava tutto lo spazio di cui avevo bisogno per iniziare a scivolare nel tipo di vita sbagliato.

Venivo da una famiglia numerosa, ma anche in mezzo a quella folla mi sentivo invisibile. Mia madre era lontana, mio padre pure, presi dalle loro stesse difficoltà. Ho iniziato ad allontanarmi da Gesù durante gli anni della scuola e lentamente sono entrato in ambienti che sembravano divertenti, eccitanti, persino potenti. Ma quegli ambienti erano pieni di cultura delle bande, di dipendenze, di risse e di false amicizie che non portavano da nessuna parte. Dharavi mi ha insegnato a sopravvivere, ma mi ha anche fatto conoscere la distruzione.

La vita non era facile. La mia famiglia cominciò a dividersi. C'erano continui litigi e uno dei giorni più bui fu quando mia sorella scomparve improvvisamente. La cercammo ovunque, ma non riuscimmo a trovarla. Mio padre e mia madre si separarono e tutto sembrava andare in frantumi.

Una domenica ero triste e non partecipai alla preghiera. Quel giorno, il fratello Rabi, che era solito guidare le nostre riunioni di preghiera, venne da me. Mi guardò e mi disse: “Non preoccuparti. Tutto andrà bene. Prega Dio”. Pregò su di me e se ne andò. Quella stessa domenica andai in chiesa e gridai a Gesù: “Aiutami, Padre. Io sono tuo figlio. Tu mi hai scelto”.

Nel momento in cui uscii dalla chiesa, mia madre mi chiamò. Mi disse che mia sorella aveva appena chiamato: era al sicuro, era a Chennai e stava tornando. Ero sopraffatto dalla gioia. Sapevo che Gesù mi aveva ascoltato. Da quel giorno ho iniziato a pregare ogni giorno e ho avuto l'opportunità di servire Dio per sette anni traducendo la predicazione del fratello Rabi (il leader della comunità ndr) dalla lingua tamil all'inglese o all'hindi. Sono stati anni preziosi di ministero e di crescita.

Il nemico, però, ha trovato di nuovo la sua strada. Mi sono lentamente allontanato. Ho interrotto tutto e sono tornato nel mondo, iniziando a vivere una vita che sapevo non essere gradita a Dio. Mi sentivo così lontano da Gesù che ho iniziato a credere di non poter più tornare indietro, che forse ero andato troppo lontano. Ho pianto e pregato per ottenere forza e saggezza, ma ero bloccata.

Dio, però, mi ha mandato una persona molto speciale nella mia vita: la mia fidanzata, Margaret. Attraverso di lei, Gesù mi ha teso di nuovo la mano. Margaret ha camminato con me con pazienza. Per due anni non si è mai arresa. Mi ha portato in chiesa, si è seduta accanto a me durante le preghiere, mi ha tenuto la mano quando ero giù di morale e mi ha ricordato ogni giorno: “Gesù è qui. Lui ti aiuterà”. E Gesù lo ha fatto.

Grazie a lei, ho avuto l'opportunità di unirmi alla comunità in un viaggio in cui ho imparato molto sulla fede cristiana, soprattutto sulla ricchezza della Chiesa cattolica. Ora vado in chiesa ogni giorno, pregando per ottenere forza, saggezza e direzione. E ora il mio cuore attende con gioia ed eccitazione questa Pasqua, in cui riceverò il Battesimo. Potrò essere finalmente unito a Cristo attraverso questo sacramento, che segnerà un nuovo inizio per me.

Quando la verità sulla mia vita ha iniziato a venire a galla, la mia stessa famiglia - parenti che un tempo sostenevano di essere al mio fianco - mi hanno abbandonato. “Non sarai in grado di fare nulla”, mi hanno detto. “Vattene e basta”. In quel momento non avevo nessuno. Nessun sostegno, nessun incoraggiamento, nessuna speranza. Mi trovavo nel bel mezzo della mia vita, sull'orlo di perdere completamente tutto. È lì che Gesù mi ha incontrato.

Era lì da sempre.

Anche quando non l'ho chiesto, anche quando non l'ho riconosciuto, Lui era lì, a proteggermi, ad allontanarmi dalla distruzione totale. Passo dopo passo, quando stavo per cadere dal baratro, Lui mi ha separato dal peggio. Non so come, ma so che è stato Lui. La Sua mano è sempre stata su di me, guidandomi fuori da situazioni che avrebbero potuto rovinare il mio futuro.

E anche adesso, dopo tutte le occasioni che ho sprecato, dopo tutte le volte che sono caduto, Lui mi dà ancora di più. Mi ama ancora. Non perché me lo meriti, non perché me lo sia guadagnato, ma semplicemente perché Lui è così. Questo è il mio Dio: un Dio che non si arrende mai, che mi ama incondizionatamente, che mi salva ancora e ancora, anche quando nessun altro lo farà.

Oggi, per grazia di Dio, tutta la mia famiglia è unita. Viviamo in pace e felicità. Mia sorella è sposata e ha tre bellissimi figli e, soprattutto, tutti noi siamo radicati nella fede.

Questo viaggio mi ha mostrato che non importa quanto si è caduti in basso: l'amore di Dio può arrivare ancora più in profondità. Se ha potuto risanare la mia famiglia distrutta, riportare indietro mia sorella e tirarmi fuori dalle tenebre, allora può farlo per chiunque.

A chiunque si senta indegno o troppo lontano dico: sappiate che Gesù vi ama ancora. Non ha finito con voi. Basta fare un passo verso di Lui ed Egli correrà da voi.

(ha collaborato Nirmala Carvalho)