di Sumon Corraya

L’evento annuale ha richiamato cattolici da tutto il Paese. Oltre alla processione si sono tenute messe, adorazioni eucaristiche e una via crucis. In conclusione una messa solenne celebrata dal vicario di Dhaka. La devozione mariana dei fedeli che chiedono sostegno nelle difficoltà dalla malattia al lavoro.

Sherpur (AsiaNews) - Decine di migliaia di cattolici, almeno 30mila secondo alcune stime, hanno partecipato al pellegrinaggio annuale al santuario dedicato alla Madonna di Fatima, che sorge nella parrocchia di Baromari, nella diocesi di Mymensingh, distretto nord-orientale di Sherpur. I fedeli si sono riuniti con un giorno di anticipo per partecipare all’adorazione eucaristica, alla via crucis e al rosario recitato durante una processione illuminata da candele sulle colline circostanti il luogo di culto mariano. L’evento si è concluso con una messa solenne celebrata da p. Gabriel Corraya, vicario generale dell’arcidiocesi di Dhaka.

Una festa di comunità, quella che si è tenuta il 28 ottobre scorso con fedeli da tutte le parti del Paese accorsi per rendere omaggio alla Madonna e chiedere il suo aiuto e la sua protezione. La costruzione del luogo di culto mariano risale al 1997, in risposta all’invito di Giovanni Paolo II ai “pellegrinaggi di fede” in vista del Giubileo del 2000. La chiesa di san Leo risale al 1942, mentre la diocesi nel complesso accoglie 85mila fedeli distribuiti su 18 parrocchie.

“Sono venuta per ringraziare la Madonna, madre di Gesù, per aver esaudito una delle mie 'manot' [preghiere]” sottolinea Lina Sangma, tribale Garo proveniente dalla parrocchia di Bhatikeshore. La donna soffriva di un problema di salute che le medicine non riuscivano a curare, ma la preghiera ha fatto il miracolo come racconta ad AsiaNews.

Le fa eco Sumita Mree della parrocchia di Noulakiri, che conferma di recitare “regolarmente il rosario in famiglia” e di aver ricevuto per questo “molte benedizioni da Maria e da Gesù. Ci hanno protetto” dal Covid e dalla Dengue e “oggi siamo qui per ringraziarli e rendere omaggio a Dio” oltre a pregare “per i nostri bambini”. Infine Khakon Cruze, di Dhaka, che nella pandemia ha perso il lavoro e si trova in difficoltà. “Sono qui - afferma - per chiedere la grazia di un lavoro”.

Le loro storie sono simili a quelle di migliaia di altre persone che hanno partecipato al pellegrinaggio e si sono riunite in preghiera. Il vicario generale di Dhaka sottolinea lo spirito dell'iniziativa e il desiderio di testimoniare Cristo. “Gli insegnamenti di Gesù e della Madonna di Fatima - spiega p. Gabriel Corraya - sono gli stessi. Sono un invito alla preghiera e al sacrificio, in questo modo possiamo condurre una vita santa”, aggiunge il religioso, rinnovando l’invito a recitare il rosario. P. Torun Bonowary, parroco di Baromari, conclude chiedendo ai fedeli di pregare anche per la pace nel Paese e per una convivenza armoniosa fra fedeli di tutte le religioni.