Città del Vaticano (AsiaNews) – L’udienza a una delegazione delle Federazione nazionale Italia-Cina - organizzazione che da dieci anni promuove scambi economici, politici e culturali tra i due Paesi – è stata stamattina l’occasione per papa Francesco per immergersi nelle danze e nei gesti della tradizione cinese, alla vigilia ormai del Capodanno lunare. Alcuni artisti dell’Accademia di Arti Marziali Cinesi di Vercelli, in particolare, hanno portato nel palazzo Apostolico in Vaticano i colori del Drago e del Leone, facendo simbolicamente anche dipingere al pontefice l’occhio dell’immagine del leone.

L’incontro è stato per papa Francesco un’occasione per ribadire il suo affetto per il popolo cinese e la sua cultura. “Complimenti per questo che voi avete fatto, per quest’arte, tanto bella”, ha detto rivolgendosi agli artisti. E proprio da queste immagini ha tratto il suo augurio in vista dell’imminente capodanno, che in Cina si celebrerà il 10 febbraio. “Le danze folkloristiche ispirate al Leone e al Drago – ha osservato - nella tradizione del nobile popolo cinese intendono esprimere l’auspicio che il nuovo anno sia fecondo e ricco di bene. Gli acrobati, come sappiamo, sono specializzati in esercizi e spettacoli audaci, diciamo ‘ad alto rischio’; osservando questa danza acrobatica, allora, auguro a tutti voi di saper rischiare sempre sulla strada del dialogo, diventando ‘acrobati di pace e di fraternità’”.