Accusati per lavori in un terreno trasformato in cava di sabbia mons. Samuel Mar Irenios Kaattukallil vescovo di Pathanamthitta (nel vicino Kerala) e altri cinque preti siro-malankaresi. La difesa: lavori effettuati all’insaputa della diocesi in un'area affittata a un agricoltore. Nel frattempo disposta la scarcerata su cauzione della suora accusata per il suicidio di una ragazza nell'ostello di Michaelpatti, strumentalizzata dai nazionalisti indù nella campagna anti-conversioni.

Kottayam (AsiaNews) – Mons. Samuel Irenios Kaattukallil, vescovo cattolico di Pathanamthitta in Kerala, e cinque sacerdoti della stessa diocesi sono stati arrestati in India con l’accusa di “scavi di sabbia illegali” per un’attività che sarebbe avvenuta in un terreno di proprietà dell’ente ecclesiastico che si trova nel distretto di Tirunelveli, nel vicino stato del Tamil Nadu. L’arresto è stato disposto dal tribunale locale.

Il vescovo Irenios, che ha 69 anni e guida dal 2019 la diocesi siro-malankarese di Pathanamthitta, si trova attualmente al Government Medical College Hospital di Tirunelveli dove è stato ricoverato a causa di un malore insieme a un altro sacerdote, p. Jose Chamakala. Gli altri quattro preti - il vicario generale della diocesi p. Shaji Thomas Manikulam, p. George Samuel, p. Jijo James e p. Jose Kalaviyal - si trovano in un centro di detenzione a Nanguneri, nello stesso distretto di Tirunelveli.

Al centro della vicenda c’è un terreno di 300 acri del villaggio di Pottal, situato nei pressi del fiume Tamirabarani, dove sarebbe avvenuta l’estrazione illegale di sabbia. Il portavoce della diocesi di Pathanamthitta, p. Joel P John Poweth, in una dichiarazione sulla vicenda conferma che il terreno in questione è di proprietà della diocesi, ma sottolinea che è da tempo stato affittato a un agricoltore di nome Manuel George per coltivarlo. “I responsabili diocesani - aggiunge - non hanno potuto recarsi sul posto negli ultimi due anni a causa della pandemia”. Aggiunge che una volta avuta notizia della cava la diocesi aveva già avviato il procedimento per rescindere il contratto di affitto. La polizia, però, sostiene che nel 2019 la diocesi avesse accordato all’agricoltore - anche lui arrestato - un permesso per accumulare e lavorare pietre e sabbia all’interno della proprietà. Alcuni abitanti della zona e associazioni ambientaliste protestavano da tempo contro la cava e avevano presentato un esposto all’Alta Corte di Madras, che ha segnalato il tutto alla polizia.

La notizia degli arresti è giunta in Tamil Nadu proprio nelle ore in cui in cui - in una vicenda del tutto diversa - ha ottenuto la liberazione su cauzione sr. Sahaya Mary, la religiosa delle Francescane del Cuore Immacolato di Maria che era in carcere da più di due settimane per il suicidio di una ragazza di 17 anni avvenuto in un ostello delle suore a Michaelpatti, un villaggio nel distretto di Thanjavur. Una vicenda dolorosa che i fondamentalisti indù hanno strumentalizzato, attribuendo il gesto estremo a presunte pressioni per la conversione della ragazza. “Oggi stesso tornerà a casa, ringraziamo tutti per le preghiere e il sostegno”, ha dichiarato ad AsiaNews la superiora provinciale dell’ordine religioso, sr. Firmina Mary. Il giudice ha disposto che anche l’altra suora accusata dal padre della ragazza per la vicenda non venga arrestata. L’inchiesta sulla morte della giovane, per decisione dell’Alta Corte di Madras, resta comunque nelle mani del Central Bureau of Investigation, l’agenzia federale indiana di investigazioni che si occupa dei reati più gravi.

(ha collaborato Nirmala Carvalho)