L'anno comincia con le elezioni in Bangladesh, Thailandia e Nepal, ma anche con il Congresso del Partito comunista vietnamita. Alle Filippine la presidenza di turno dell'Asean, mentre Shenzen ospiterà il vertice dell'Apec. In Giappone la XX edizione dei Giochi asiatici. Tra gli anniversari i 500 anni dell'impero Mogul in India e i 50 anni dalla morte di Mao Zedong.

ANNI INTERNAZIONALI E ORGANISMI SOVRANNAZIONALI

L’Onu ha dichiarato il 2026 Anno Internazionale delle praterie e dei pastori. Le praterie coprono circa la metà delle terre emerse del pianeta, ospitando una biodiversità unica. I pastori allevano animali, contribuiscono alla sicurezza alimentare e custodiscono un ricco patrimonio culturale e di conoscenze locali e indigene, preservando gli ecosistemi in tutto il mondo.

Un altro tema che verrà messo al centro dell’attenzione dalle Nazioni Unite in questi dodici mesi sarà il contributo dei volontari al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Nel 2026 le Filippine assumono la presidenza dell’ASEAN

La Repubblica popolare cinese ospiterà a Shenzen il vertice dell’APEC, il forum che riunisce insieme i Paesi dell’Asia e del Pacifico

Nel 2026 l’India ha la presidenza di turno dei BRICS

Nel 2026 sarà la Francia a guidare il G7, mentre gli Stati Uniti il G20

ELEZIONI E ALTRI APPUNTAMENTI POLITICI

19-25 gennaio: Congresso del Partito Comunista del Vietnam che riunirà 1600 delegati per consolidare la leadership del segretario generale To Lam e approvare gli obiettivi del Paese per il quinquennio fino al 2030

25 gennaio: ultima giornata delle contestate elezioni organizzate dalla giunta militare in Myanmar

5 febbraio: scadenza del trattato NewSTART tra Russia e Stati Uniti sulla limitazione delle armi nucleari

8 febbraio: elezioni politiche in Thailandia

12 febbraio: elezioni politiche in Bangladesh

22 febbraio: elezioni parlamentari in Laos

5 marzo: elezioni parlamentari in Nepal, le prime dopo le rivolte dei giovani a Kathmandu

Marzo: approvazione del XV piano quinquennale della Repubblica popolare cinese durante l’annuale Congresso Nazionale del Popolo

Maggio: termine fissato per le elezioni politiche in Libano

7 giugno: elezioni parlamentari in Armenia

27 ottobre: data ultima per le elezioni parlamentari in Israele (ma è possibile che vengano anticipate a giugno se il governo Netanyahu (che attualmente non ha una maggioranza in parlamento) non riuscirà a far approvare la legge di bilancio entro febbraio

In Bahrein elezioni generali entro il mese di novembre

L’Iraq deve eleggere entro la fine dell’anno un nuovo presidente

In India nell’arco del 2026 su voterà per il rinnovo dei governi degli Stati di Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal e del territorio di Puducherry

VERTICI INTERNAZIONALI

9-12 febbraio: World Health Expo a Dubai

24-27 febbraio: a Bangkok Forum dell’Asia-Pacifico sullo sviluppo sostenibile

17-22 maggio: a Baku si tiene il XIII World Urban Forum, appuntamento promosso dall’Onu sulle sfide dell’urbanizzazione crescente del pianeta

8-22 settembre: Assemblea generale dell’Onu a New York

9-20 novembre: ad Antalya in Turchia COP 31 Conferenza mondiale sulla lotta al cambiamento climatico

2-4 dicembre: Conferenza dell’Onu sull’acqua

CAPODANNI E FESTIVITA’ RELIGIOSE

17 febbraio: Capodanno lunare. Per la Cina inizia l’Anno del cavallo

Ramadan 2026: Dovrebbe iniziare il 18 febbraio 2026 e terminare il 19 o il 20 marzo 2026 – le date potrebbero variare a seconda dell’avvistamento lunare.

20 marzo: si festeggi il Nowruz, il capodanno persiano

1 aprile: al tramonto inizia la festa di Pesah per il mondo ebraico

5 aprile: Pasqua per le Chiese che seguono il calendario gregoriano

12 aprile: Pasqua per le Chiese cristiane dell’Oriente che seguono il calendario giuliano

1 maggio: festa buddhista del Vesak

8 novembre: festa indù di Diwali

CHIESA

7-8 gennaio: concistoro di tutti i cardinali a Roma convocato da papa Leone XIV

28 gennaio: intronizzazione di Sarah Mullally come arcivescovo di Canterbury, prima donna sulla cattedra del primate anglicano

23 maggio: centenario del motu proprio di papa Pio XI che - unendo il Seminario Lombardo per le Missioni Estere di Milano e il Pontificio Seminario dei Santi Apostoli Pietro e Paolo per le Missioni Estere – dava vita al Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME)

2 luglio: beatificazione di p. Francis Truong Buu Diep, primo martire vietnamita del XX secolo a salire all’onore degli altari, presso il Tac Say Pilgrimage Center frlla diocesi di Can Tho nella provincia di Ca Mau

20-26 luglio: XX Assemblea plenaria della FABC (Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asai) in Indonesia

3-4 ottobre: Ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi

Non sono stati ancora fissati ufficialmente viaggi internazionali di Leone XIV. È noto però che si sta lavorando al progetto di un viaggio che in primavera dovrebbe portare il papa in Algeria sulle orme di sant’Agostino in quello che sarebbe il primo viaggio di un pontefice in questo Paese. Da lì Prevost dovrebbe poi fare tappa in uno o più Paesi dell’Africa subsahariana. Un altro itinerario di cui si è parlato riguarda l’America Latina, a partire dal Perù il Paese dove Leone XIV è stato missionario e vescovo.

Al momento non ci sono invece ipotesi concrete di un viaggio in Asia, tenendo anche presente che con ogni probabilità il pontefice nel 2027 si recherà a Seoul per la Giornata mondiale della gioventù.

ALTRI EVENTI

8-22 febbraio: Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina in Italia

7 febbraio-8 marzo: Campionato mondiale di Cricket T20 in India e Sri Lanka

15 marzo 2026: Consegna degli Oscar a Los Angeles

11 giugno-19 luglio: Mondiali di calcio organizzati insieme da Stati Uniti, Canada e Messico

19 settembre-4 ottobre: XX Asian Games in Giappone nella prefettura di Aichi e a Nagoya

ANNIVERSARI

15 gennaio: 25 anni dalla fondazione di Wikipedia

21 aprile: quinto centenario della fondazione dell’impero Mogul in India nel 1526

26 aprile: quarant’anni dal disastro nucleare di Chernobyl del 1986, nell’Ucraina allora territorio sovietico

9 settembre: ricorrono i cinquant’anni dalla morte di Mao Zedong nel 1976

11 settembre: venticinquesimo anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle a New York