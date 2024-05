di Mathias Hariyadi

Inaugurata ieri, la conferenza si terrà sull'isola turistica fino al 25 maggio. Il presidente Joko Widodo ha colto l'occasione per presentare il suo successore, Prabowo Subianto. Diverse sessioni sono dedicate alla condivisione delle risorse idriche per il raggiungimento della pace.

Jakarta (AsiaNews) - L’isola di Bali ospiterà fino al 25 maggio il decimo Forum mondiale sull’acqua, dedicato al tema “Acqua come prosperità condivisa”. All’evento, organizzato dall’associazione no profit del Consiglio mondiale sull’acqua, prenderanno parte decine di delegazioni straniere, membri della società civile, professori del mondo accademico e imprenditori, tra cui anche l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, in Indonesia per lanciare il servizio internet Starlink che verrà utilizzato da tre centri sanitari.

I partecipanti sono stati invitati a condividere le loro conoscenze e le migliori pratiche su una vasta scala di argomenti, tra cui la conservazione dell'acqua, l'accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, la sicurezza alimentare ed energetica e la mitigazione dei disastri naturali.

L'Indonesia è il terzo paese asiatico ad ospitare il Forum dopo Giappone e Corea del Sud. Ieri durante l’inaugurazione dell’evento si sono svolte le tradizioni cerimonie balinesi di purificazione dell'acqua chiamate "Rahina Tumpek Uye" e "Segara Kerthi", di derivazione indù.

II presidente indonesiano ha colto l’occasione per presentare Prabowo Subianto come suo successore. Nel discorso di apertura ha affermato che entro il 2050 si prevede che circa 500 milioni di piccoli agricoltori, che contribuiscono per l'80% alla produzione mondiale di cibo, saranno i più colpiti dalla siccità. “Nonostante il 72% del pianeta sia coperto dall’acqua, solo l’1% è accessibile dagli esseri umani come fonte di vita”, ha spiegato il presidente indonesiano uscente. “Senza acqua, niente cibo e bevande, non ci sarà né pace né vita. Niente acqua, niente vita e niente crescita”, ha aggiunto Jokowi (come è chiamato Widodo in Indonesia) sottolineando che “ogni goccia d'acqua deve essere gestita con serietà e attenzione”, altrimenti si mette a rischio “l’armonia sociale tra le persone e i Paesi”.

Anche il presidente del Consiglio generale delle Nazioni unite, Dennis Francis, ha ribadito che la cooperazione nella gestione delle risorse idriche è essenziale per favorire la pace internazionale. Il presidente del Consiglio mondiale sull’acqua, Loic Fauchon, ha affermato che "non basta fare del bene per la gestione dell'acqua, ma occorre essere patrioti dell'acqua per garantirne la disponibilità nell'interesse della pace globale".

Il Forum mondiale sull’acqua è il più grande raduno internazionale sulle risorse idriche che si svolge ogni tre anni dal 1997. Oltre all’evento, solitamente della durata di una settimana, sono previste anche una fase preparatoria e una fase di sintesi e di sostegno continuo all’azione collettiva.

All’ultima conferenza, il Consiglio mondiale sull’acqua aveva introdotto un segmento politico dedicato ai bacini idrici in collaborazione con alcune agenzie internazionali il cui obiettivo è promuovere il dialogo tra le parti per la gestione equa delle risorse, uno strumento essenziale non solo per la pace ma anche per il raggiungimento degli obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite legati all’acqua.

L’Indonesia, in qualità di Paese ospitante, presenterà alcuni temi che ritiene importanti, tra cui la gestione idrica integrata nelle piccole isole e la proposta di celebrare delle giornate mondiali dei laghi. “Il lago è fonte di energia e svolge un ruolo fondamentale nel controllo delle inondazioni”, ha spiegato Endra S. Atmawidjaja, parte della delegazione indonesiana, sottolineando che alcuni modelli attuati dall’Indonesia possono essere presi da esempio anche per gli altri Paesi: “tra gli altri, il modo in cui siamo riusciti a garantire acqua pulita e accesso a buoni servizi igienici”, ha commentato.