Le notizie di oggi: la sezione anti-terrorismo indiana ha arrestato quattro cittadini dello Sri Lanka per propaganda pro-Isis. Almeno due morti e 10 feriti in un attacco a colpi di coltello in una scuola elementare nel sud della Cina. L’ondata di caldo che sta colpendo anche il Myanmar ha provocato almeno 100 vittime, fra le quali bambini. Seoul mette al bando un video di propaganda nord-coreano diventato virale che esalta Kim Jong-un.

IRAN

A Tabriz si svolgono oggi i “primi” funerali del presidente Ebrahim Raisi (morto nello schianto dell’elicottero assieme al ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian). La guida suprema Ali Khamenei ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, le esequie solenni in programma domani a Teheran e la sepoltura in serata nel luogo della sua nascita, la città santa di Mashhad nel nord-est. Tuttavia, la partecipazione dei cittadini è limitata e molte attività sono regolarmente aperte.

INDIA - SRI LANKA

La sezione anti-terrorismo della polizia indiana ha arrestato quattro cittadini dello Sri Lanka ad Ahmedabad, nell’ovest del Paese, per sospetti legami con lo Stato islamico. I fermi risalgono alla sera del 19 maggio e sono avvenuti nell’aeroporto cittadino. Gli agenti hanno sequestrato una bandiera dell’Isis in loro possesso. Nei telefoni rinvenute foto e video legati al gruppo militante.

CINA

È di almeno due morti e una decina di feriti il bilancio di un attacco all’arma bianca avvenuto ieri in una scuola elementare nella provincia meridionale di Jiangxi. L’assalitrice, una donna di 45 anni armata di coltello, ha colpito verso mezzogiorno ora locale in un istituto di Guixi. I genitori riferiscono di censure e omertà: “La scuola non ci ha informato di nulla e ha tenuto tutto nascosto.”

GIAPPONE

La cittadina di Fujikawaguchiko, famosa per ammirare il celebre monte Fuji, ha eretto una grande barriera di rete per bloccare la vista e dissuadere le persone, soprattutto turisti in numero crescente, a fermarsi e scattare foto. Gli astanti bloccano il traffico, parcheggiano in divieto, fumano ignorando i divieti e provocando l’ira dei locali. Da qui la recinzione di 2,5 m, per 20 di lunghezza.

MYANMAR

Almeno 100 persone sono morte negli ultimi quattro giorni in Myanmar a causa delle elevate temperature, nel quadro di una eccezionale ondata di caldo che da settimane ha investito diverse nazioni asiatiche. Fra le vittime vi sono soprattutto anziani, malati e anche diversi bambini alcuni dei qual di soli quattro o cinque mesi. La temperatura più elevata è stata di 45 gradi a Monywa.

COREA

Seoul vuole mettere al bando un video di propaganda nord-coreana diventato virale sui social, soprattutto fra i giovani, in cui si esalta Kim Jong-un definendolo un “padre amico” e un “grande leader”. Il Security Act voluto dal governo blocca l’accesso ai siti web e ai media ddi Pyongyang e punisce i comportamenti e i discorsi a favore del regime dei Kim, considerati un reato nel Sud.

RUSSIA

L’istituto di statistica Rosstat ha reso noto che attualmente in Russia mancano almeno due milioni di lavoratori in vari settori. Inoltre, più del 15% delle aziende del Paese ha cominciato ad assumere detenuti che non hanno ancora scontato l’intera pena, con il permesso speciale delle autorità di Mosca analogo a quello sul reclutamento per “l’operazione militare speciale” in Ucraina.

UZBEKISTAN

L’Uzbekistan sta svendendo gran parte delle sue riserve aurifere approfittando dell’alto prezzo dell’oro, per ridurre il debito dello Stato e coprire i deficit di bilancio, anche se gli economisti considerano imprudente questa mossa, per non svuotare le riserve strategiche. A marzo gli uzbeki hanno raggiunto il primo posto al mondo per la vendita di oro.