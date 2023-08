Le notizie del giorno: il Giappone commemora il bombardamento su Hiroshima. Ufficiale: in Cambogia Hun Manet succederà al padre in qualità di premier. In Thailandia una corsa di bufali segna l'inizio della raccolta del riso. Deragliamento di un treno in Pakistan. Attacco israeliano in Siria. Quasi 30mila i soldati russi morti per la guerra, ma la cifra reale dovrebbe essere almeno il doppio.

COREA DEL SUD

Dopo il caldo intenso, a causa del quale si erano già ritirati migliaia di scout, gli organizzatori del Jamboree in Corea del Sud hanno deciso che l’evento terminerà in anticipo a causa di un allarme tifone. Circa 43mila scout provenienti da 155 Paesi si sono riunite nella provincia di Jeolla nord ma centinaia si sono ammalati a causa delle ondate di calore. Il ciclone Khanun dovrebbe colpire la maggior parte del Paese questa settimana.

GIAPPONE

Il Giappone ha celebrato ieri il 78mo anniversario del bombardamento statunitense su Hiroshima alla fine della seconda guerra mondiale, evento nel quale morirono almeno 140mila persone. Il sindaco della città ha definito come una “follia” la politica di deterrenza nucleare messa in atto dai Paesi del G7 nella guerra tra Russia e Ucraina dopo che a maggio alcuni leader delle maggiori economie del mondo hanno rilasciato dichiarazioni a sostegno dei principi di deterrenza.

CAMBOGIA

È ufficiale: Hun Manet, il figlio del premier-dittatore cambogiano Hun Sen che ha governato per 38 anni, sarà il nuovo primo ministro dopo la pubblicazione di un decreto da parte del re della Cambogia, Norodom Simahoni. Hun Manet, 45 anni, è stato il capo dell’esercito e si è a lungo preparato per diventare il successore del padre, che manterrà la leadership del Partito popolare cambogiano.

THAILANDIA

Si è tenuta ieri in Thailandia una corsa di bufali d’acqua che indica l’inizio della stagione di coltivazione del riso, una tradizione che risale al XIX secolo. Nel sottodistretto di Napa, nella provincia di Chonburi, circa 80 km a sud-est della capitale Bangkok, almeno 60 bufali con relativi padroni hanno corso su una pista sterrata di 200 metri, per onorare il ruolo dell’animale nella coltivazione del riso.

PAKISTAN

A causa del deragliamento di un treno, almeno 30 persone sono rimaste uccise e 80 ferite nel distretto di Nawabshah, nella provincia meridionale del Sindh. Gli incidenti lungo le ferrovie del Pakistan sono comuni e diversi governi hanno cercato per anni di ottenere i fondi della Belt and Road Initiative cinese per progetti infrastrutturali.

ISRAELE – SIRIA

Almeno quattro soldati siriani sono stati uccisi e altri quattro sono stati feriti in un attacco missilistico israeliano nei pressi della capitale Damasco. Sebbene non ci siano ancora stati commenti da parte di Israele, da anni il Paese ebraico prende di mira obiettivi iraniani in Siria dopo che dal 2011 l’influenza di Teheran è aumentata in sostegno del presidente siriano Bashar al-Asad.

RUSSIA

I giornalisti della sezione russa della Bbc e di Mediazona hanno diffuso i dati dei soldati russi caduti nella guerra in Ucraina, di cui tengono il conto verificando varie fonti d’informazione, che sarebbero attualmente 29.217 secondo i documenti accertati, anche se la cifra reale dovrebbe essere almeno due volte superiore. Un terzo dei morti sono civili mobilitati, aumentano i caduti anche tra i soldati d’artiglieria, decine gli ufficiali, tra cui alcuni generali.

KAZAKISTAN

In Kazakistan sono stati messi all’asta molti giacimenti minerari di oro, carbone, ferro, petrolio e rame, che erano tornati di proprietà dello Stato, a cui le vendite hanno finora fruttato oltre 1,5 miliardi di tenge (circa 3 milioni di euro) con 118 contratti nell’ultimo anno che hanno portato molti nuovi investitori nel Paese, in prevalenza dalla Cina.