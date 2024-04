La Corte Suprema di New Delhi ha dato il via libera "in via eccezionale" all'interruzione di gravidanza di una quattordicenne vittima di uno stupro. Dr. Carvalho: "Il trauma e la violenza subita dalla ragazza è innegabile, ma resta il fatto che la vita più indifesa viene uccisa".

New Delhi (AsiaNews) - Una vicenda molto delicata sta facendo discutere in India sul tema del diritto alla vita. La Corte Suprema ha accordato a una quattordicenne vittima di violenza sessuale di interrompere la gravidanza ormai di quasi 30 settimane. Una corte guidata dal presidente del massimo organo giudiziario, D Y Chandrachud, l’ha definito un “caso davvero eccezionale in cui dobbiamo proteggere la ragazza” e ha scelto di avvalersi dei poteri speciali garantiti alla Corte suprema dall’articolo 142 della Costituzione indiana.

La minorenne è venuta a conoscenza delle sue condizioni solo in una fase molto avanzata. La madre della ragazza vittima dello stupro si è rivolta alla Corte Suprema dopo che l'Alta Corte di Bombay aveva negato il consenso all’aborto essendo trascorso il termine ultimo di 24 settimane previsto dalla legge indiana.

Commentando la vicenda il dr. Pascoal Carvalho, membro della Pontificia Accademia per la Vita, ha dichiarato ad AsiaNews: “Il trauma della minorenne sopravvissuta allo stupro è innegabile e la Corte Suprema ha preso la sua decisione sottolineando l’eccezionalità delle circostanze, ma resta il fatto che la vita più vulnerabile e indifesa viene uccisa. Anche il recente documento vaticano Dignitas Infinita elenca l’aborto tra le ‘gravi violazioni’ della dignità umana, collegandolo giustamente all'erosione di ‘basi solide e durature per la difesa dei diritti umani’".

Carvalho ricorda che in India, le Missionarie della Carità accolgono i bambini indesiderati: “Stiamo combattendo l'aborto con l'adozione”, ripeteva sempre Madre Teresa. Inoltre, fornirebbero anche alla vittima dello stupro un sostegno sociale e un trattamento terapeutico adeguato. “I meccanismi istituzionali per la protezione dell'infanzia ci sono - osserva ancora il dr. Carvalho, membro del Comitato per la Vita umana dell'arcidiocesidi Mumbai -. Il Paese ha adottato tante leggi e politiche per garantire la protezione e il miglioramento della situazione dei bambini. Ma non potrai essere uno sforzo completo se si escludono gli indifesi che necessitano di cure e protezione".