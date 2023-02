Abu Dhabi (AsiaNews) - Oggi pomeriggio, con una solenne cerimonia interreligiosa e alla presenza di diverse autorità, apre la Casa Familiare abramitica di Abu Dhabi, un edificio che rappresenta una “pietra miliare” nel dialogo fra fedi negli Emirati Arabi Uniti (Eau), dove è ancora vivo il ricordo del passaggio di papa Francesco. All’inaugurazione odierna, cui parteciperanno rappresentanti religiosi e autorità, seguirà una serie di eventi per tutto il fine settimana: dal venerdì di preghiera islamico al sabato ebraico, fino alla domenica cristiana. Situata sull’isola di Saadiyat, la sua apertura era prevista in un primo momento nel 2022, ma è slittata per il prolungarsi dei lavori.

La Casa Familiare abramitica è uno dei frutti della visita del papa negli Emirati nel febbraio 2019. Una prima assoluta di un pontefice nel Golfo, durante la quale si è tenuta la firma del documento sulla Fratellanza umana con l’imam di al-Azhar Ahmed el-Tayeb, alla presenza di oltre 400 leader religiosi, con l’obiettivo di promuovere la coesistenza tra i popoli e combattere l’estremismo. Un luogo di apprendimento, di dialogo e di culto per i fedeli delle diverse religioni come l’aveva presentata l’allora vicario d’Arabia meridionale mons. Paul Hinder, che al suo interno ospita una moschea, una chiesa e una sinagoga.

La struttura è opera della creatività di David Adjaye OBE ed è pensata per favorire la solidarietà e l’incontro, pur preservando la peculiarità di ciascuna delle tre fedi con la comune discendenza da Abramo, e fin dalla sua apertura ospiterà attività quotidiane e conferenze internazionali per promuovere la coesistenza culturale e religiosa all’interno delle diverse comunità.

La cerimonia di apertura sarà seguita da una conferenza in programma domattina sulle relazioni tra le fedi. La comunità ebraica locale terrà le preghiere dello Shabbat nella sinagoga, a guidare la funzione il rabbino capo Yehuda Sarna. Per quanto concerne la comunità ebraica, il 19 febbraio un rotolo della Torah donato dal presidente degli Emirati Mohamed bin Zayed Al Nahyan sarà portato all’interno della sinagoga stessa, con una cerimonia dedicata.

A supervisionare le attività della Casa Familiare abramitica vi è un Comitato superiore sulla fraternità umana, che proprio alla pionieristica struttura ha voluto dedicare i primi sforzi. Interpellato dal Times of Israel il rappresentante ebraico del comitato rabbino M. Bruce Lustig, membro anziano della Congregazione ebraica di Washington, ha parlato di “opportunità importante” per quanti “credono nel potere della fede e dell’umanità”. Il centro, aggiunge, “aiuterà a costruire ponti tra i leader religiosi e le comunità e a promuovere la pace e l’armonia in un’epoca troppo spesso definita dalla diversità” e dall’indifferenza, se non odio reciproco.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno normalizzato le relazioni con Israele nel 2020 come parte degli “Accordi di Abramo” mediati dall’amministrazione Trump. Lo scorso settembre, nel secondo anniversario della firma, 1.500 persone si sono riunite per il matrimonio del rabbino capo degli Emirati Arabi Uniti, Levi Duchman, il più grande matrimonio ebraico nella storia del Paese.