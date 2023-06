Le altre notizie del giorno: l'imperatore e l'imperatrice giapponese visitano un cimitero per gli eroi dell'indipendenza in Indonesia. I ghiacciai dell'Hindu Kush si stanno sciogliendo a una velocità "senza precedenti". In Canada ucciso un attivista sostenitore di uno Stato sikh indipendente. Uccisi cinque palestinesi a Jenin. A Taiwan insegnanti d'asilo accusati di drogare i bambini. Anche due pachistani a bordo del sottomarino disperso nell'Atlantico.

MYANMAR – RUSSIA

La giunta golpista birmana ha firmato con la Russia accordi per lo sviluppo di energia eolica e per effettuare voli diretti verso Mosca e Novosibirsk una volta a settimana a partire da luglio. Durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo la scorsa settimana il ministro dell'Elettricità birmano Thaung Han ha siglato un memorandum d'intesa con NovaWind, una sussidiaria dell'azienda nucleare statale russa Rosatom, e altre due società russe.

INDONESIA – GIAPPONE

L'imperatore giapponese Naruhito e l'imperatrice Masako, in visita in Indonesia, hanno portato offerte al cimitero di Kalibata a Jakarta in cui sono sepolti coloro che hanno combattuto per l'indipendenza dell'Indonesia. Tra questi ci sono 28 ex soldati giapponesi, al tempo considerati disertori. Il Giappone occupò l’Indonesia per tre anni e mezzo durante la Seconda guerra mondiale, mentre la lotta per l’indipendenza indonesiana, in cui presero parta circa 1.000 giapponesi, contro l’ex occupante coloniale si è combattuta dal 1945 al 1949.

ASIA CENTRO – MERIDIONALE

I ghiacciai dell’Hindu Kush si stanno sciogliendo a una velocità senza precedenti e potrebbero perdere il 75% del loro volume entro la fine del secolo, generando inondazioni e scarsità d’acqua per i 2 miliardi di persone che vivono lungo i fiumi a valle. Lo afferma un rapporto del Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle montagne (ICIMOD) con sede a Kathmandu. Dal 2010 i ghiacciai himalayani si sono sciolti il 65% più velocemente rispetto al decennio precedente: si tratta di cambiamenti "in gran parte irreversibili".

INDIA – CANADA

Hardeep Singh Nijjar, sostenitore della creazione di uno Stato sikh indipendente e ricercato dalle autorità indiane, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in Canada. Il 45enne gestiva il tempio Guru Nanak Sikh Gurdwara nel Surrey, British Columbia. Altri attivisti per la creazione del Khalistan sono stati uccisi negli ultimi mesi: Avtar Singh Khanda, in Gran Bretagna, e Paramjit Singh Panjwar, in Pakistan. "Comprendiamo che ci sono molte speculazioni sul movente di questo omicidio, ma ci dedichiamo ad apprendere i fatti e lasciare che le prove guidino le nostre indagini", ha affermato Timothy Pierotti della squadra investigativa per gli omicidi della polizia.

PAKISTAN

C'erano a bordo anche due pakistani nel sottomarino turistico che stava portando un gruppo di visitatori a vedere i resti del Titanic nell'Oceano Atlantico. La famiglia Dawood ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma di aver perso i contatti con Shahzada e il figlio Suleman. Sul sottomarino c'erano altre personalità che hanno pagato 250mila dollari a persona per l'escursione. Sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio.

TAIWAN

Gli insegnanti di un asilo di New Taipei City sono stati accusati di drogare i bambini con sciroppi per la tosse dopo che alcuni genitori avevano presentato le prime accuse a maggio. La polizia sta indagando da settimane ma l’opinione pubblica chiede maggiore trasparenza riguardo le indagini. Il Taipei City Hospital ha iniziato a offrire esami del sangue gratuiti per i bambini in età prescolare per verificare la presenza di tracce di sedativi.

ISRAELE – PALESTINA

Ieri sera cinque palestinesi, tra cui un bambino di 15 anni, sono stati uccisi dalle forze israeliane durante un raid nel campo profughi di Jenin e circa 90 persone sono rimaste ferite. Gli scontri sono durati quasi 10 ore, hanno detto i testimoni. Il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, ha invitato Israele a "cessare immediatamente tutte le attività di insediamento" nei territori palestinesi, definendo le colonie fonte di "tensioni e violenza" e un ostacolo alla pace duratura.

UCRAINA

A Odessa, città ucraina con grandi strutture balneari e molto colpita dai bombardamenti russi, le autorità locali hanno vietato l’accesso a tutte le spiagge, riconosciute come “non idonee alla balneazione” a causa del sostanziale peggioramento delle qualità delle acque marine a causa delle operazioni belliche, diventando di fatto nocive per la salute.