Le altre notizie di oggi: almeno 26 vittime in Indonesia a causa di forti piogge. Inizia il Ramadan tra le tensioni intorno alla guerra a Gaza. Una delegazione nordcoreana è partita per la Mongolia. In Russia, la commissione che si occupa di riconciliare i conflitti di sangue, ha risolto 13 casi dall'inizio dell'anno.

INDIA – EUROPA

L’India ha firmato un accordo di libero scambio con quattro Paesi europei: Islanda, Svizzera, Norvegia e Lichtenstein, che formano lle a European Free Trade Association. "Questo patto storico sottolinea il nostro impegno a promuovere il progresso economico e a creare opportunità per i nostri giovani", ha affermato il primo ministro Narendra Modi in una nota. L’accordo prevede investimenti in India per 100 miliardi di dollari.

PAKISTAN

L’amministratore delegato della più grande banca del Pakistan è stato nominato ministro e potrebbe presto assumere l’incarico al dicastero della Finanza, dicono fonti di Reuters. Muhammad Auganzeb, CEO e presidente della banca HBL, è stato scelto per aiutare la ripresa economica del Paese tra diverse personalità, tra cui Ishaq Dar, che ha già quattro volte ricoperto l’incarico, ma potrebbe assumere la carica di ministro degli Esteri.

INDONESIA

Al momento è di 26 il bilancio delle vittime dopo le pesanti piogge che hanno colpito l’isola di Sumatra, mentre 11 persone restano ancora disperse. Frane e inondazioni hanno colpito diversi distretti e secondo le autorità è probabile che il numero dei morti possa aumentare nelle prossime ore, mentre continuano i soccorsi e la distribuzione di aiuti agli sfollati.

COREA DEL NORD – MONGOLIA

Una delegazione diplomatica nordcoreana guidata dal vice ministro degli Esteri, Pak Myong-ho, è partita per la Mongolia, ha riferito ieri il Rodong Sinmun, il principale quotidiano del Paese, senza specificare lo scopo del viaggio. Si tratta della prima visita di questo tipo dal 2020 e secondo gli esperti serve a rafforzare i legami diplomatici con un Paese tradizionalmente amico della Corea del Nord.

ISLAM

Ha inizio oggi il mese sacro di Ramadan per diversi Paesi del Golfo e del Levante, mentre Australia, Brunei, Indonesia, Malaysia e Singapore, ma anche Oman e Giordania inizieranno il digiuno a partire da domani, hanno annunciato le autorità religiose. Per molti fedeli la celebrazione è segnata dalla guerra tra Gaza e Israele: le Forze di difesa israeliane hanno terminato la costruzione di una nuova strada che attraversa il nord della Striscia da est a ovest e secondo gli esperti servirà a controllare il territorio.

ARMENIA – AZERBAIGIAN

Il vice premier dell’Armenia, Mger Grigoryan, che presiede la commissione per la demarcazione delle frontiere con l’Azerbaigian, ha dichiarato che gli azeri si rifiutano di riconoscere l’occupazione di 31 centri abitati in territorio armeno, pretendendo anche la restituzione di altri 4 villaggi nella regione di Tavuš, vicino alla strada statale per la Georgia.

RUSSIA

Il presidente della repubblica russa dell’Inguscezia, Makhmud-Ali Kalimatov, ha comunicato che dall’inizio dell’anno è riuscito a riconciliare 13 conflitti di sangue tra familiari, grazie al lavoro della speciale commissione per la riconciliazione che si occupa di vendette e problemi analoghi, considerati “meccanismi naturali di regolazione per la difesa della vita e dell’onore”.