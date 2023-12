di Mathias Hariyadi

Banda Aceh (AsiaNews) - Centinaia di studenti della provincia di Aceh, nell’Indonesia occidentale, hanno invaso il 27 dicembre un rifugio che ospitava temporaneamente oltre cento profughi Rohingya, costringendoli a fuggire. È solo l’ultimo incidente legato all’ostilità della popolazione locale nei confronti di questi rifugiati, che appartengono a una minoranza musulmana apolide perseguitata in Myanmar. Dalla metà di novembre più di 1.500 Rohingya sono fuggiti dai campi profughi del Bangladesh per raggiungere la provincia di Aceh via mare, con imbarcazioni di fortuna. Secondo le Nazioni Unite si tratta della più grande migrazione di Rohingya verso l’Indonesia dal 2015.

Con lo slogan “Aceh’s Students Denied Access to the Rohingyas” (gli studenti di Aceh negano l’accesso ai Rohingya), centinaia di persone hanno preteso con la forza che questi richiedenti asilo lasciassero il loro rifugio temporaneo nell’edificio Balee Meuseuraya per essere trasferiti. Nonostante si trovassero davanti a famiglie vulnerabili di rifugiati, soprattutto bambini e donne, gli studenti hanno “trascinato” i Rohingya in alcuni furgoni e camion in un altro luogo non lontano, a circa un chilometro dalla sede precedente. Il numero totale dei Rohingya vittime di questa azione è di 135 persone, sbarcate nella spiaggia di Aceh lo scorso 10 dicembre.

“Siamo in grado di spostare questi Rohingya poiché la maggior parte dei nostri connazionali ad Aceh ha già espresso la nostra preoccupazione e il nostro diniego nei confronti della loro presenza qui”, ha detto uno dei coordinatori dell’azione dimostrativa di mercoledì. I manifestanti hanno anche dichiarato che negli anni precedenti Aceh aveva accolto calorosamente i rifugiati Rohingya. Ma i sentimenti della popolazione locale sono cambianti dopo che il presidente Joko Widodo aveva parlato - senza prove e senza alcun riscontro ad oggi - di “traffico illegale di esseri umani” tra i rifugiati in una conferenza dello scorso 12 dicembre.

L’ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) a Jakarta ha criticato duramente gli atti delle centinaia di studenti universitari di Aceh. “Questi Rohingya sono traumatizzati dalla migrazione e ora anche da questa aggressione. Siamo profondamente preoccupati poiché sono stati compiuti massicci gesti ostili da parte di studenti contro donne e bambini”, ha dichiarato l’ufficio dell’UNHCR. L’organismo delle Nazioni Unite ha emesso anche una nota ufficiale in cui chiede alle autorità indonesiane di affrontare la questione il prima possibile: “Ci aspettiamo - spiegano - che i funzionari locali adottino misure per garantire la sicurezza di questi cittadini stranieri e proteggere gli sforzi umanitari e i funzionari che si occupano della questione, risultato di “campagne” provocate da discorsi falsi e di odio contro questi rifugiati”.