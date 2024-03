Le notizie di oggi: al Consiglio di sicurezza Onu la risoluzione Usa sul cessate il fuoco. La principale società di delivery indiana rimuove la parola "puro" dalle consegne vegetariane dopo le polemiche sulla connotazione di casta dell'espressione. In Giappone rigettata per "termini scaduti" una richiesta di risarcimento per malattia causata da un disastro ambientale. La Malaysia non ospiterà i Giochi del Commonwealth.

INDONESIA-MYANMAR

Uno scafo arrugginito carico di Rohingya si è ribaltato al largo della costa di Aceh. Soccorritori indonesiani hanno tratto in salvo 69 persone, tra cui 9 bambini. Si ritiene che altre decine di profughi siano stati travolti e si teme che siano morti. Un sopravvissuto ha raccontato che alcuni membri del gruppo erano in mare da un mese su una barca di legno. Un peschereccio locale aveva soccorso il gruppo un giorno prima. Ma i migranti avrebbero cercato di salire a bordo in preda al panico, rovesciando entrambe le imbarcazioni.

ISRAELE-GAZA

Gli Stati Uniti presenteranno oggi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite una bozza di risoluzione sulla necessità di "un cessate il fuoco immediato come parte di un accordo sugli ostaggi", dopo aver precedentemente posto il veto a diversi testi simili. Intanto nella Striscia continuano per il quinto giorno consecutivo le operazioni militari israeliane nell'ospedale al-Shifa. Da parte loro i ministri degli Esteri di Egitto, Arabia Saudita, Giordania, Qatar ed Emirati Arabi Uniti hanno chiesto l'apertura dei valichi tra Israele e Gaza per la consegna degli aiuti.

INDIA

Zomato - la società leader nelle consegne di cibo pronto in India - ha deciso di eliminare la parola "puro" di prodotti preparati in ristoranti esclusivamente vegetariani. In precedenza, dopo le immediate reazioni online, l'azienda aveva anche ritirato il progetto di far vestire questa flotta di autisti in modo diverso e di utilizzare scatole di consegna verdi (anziché rosse). Lanciato come "modalità veg pura", il servizio ora si chiamerà "modalità solo veg". La parola "purezza", se collegata alle preferenze alimentari in India, ha una chiara connotazione legata alla casta. L’azienda ha anche specificato che i consumatori non potranno richiedere agli autisti una specifica preferenza alimentare.

GIAPPONE

Un tribunale distrettuale giapponese ha respinto le richieste di risarcimento per avvelenamento da mercurio avanzate da 144 malati non riconosciuti del disastro di Minamata. La malattia neurologica, formalmente riconosciuta dalle autorità sanitarie locali dal 1956, è stata ricondotta all'acqua contaminata da mercurio scaricata in un mare interno da un impianto chimico nella prefettura di Kumamoto, nel Giappone sud-occidentale. La corte ha riconosciuto come vittime della malattia 25 dei ricorrenti, ma non ha concesso loro un risarcimento, citando la scadenza di un termine di prescrizione di 20 anni per le loro richieste di risarcimento.

MALAYSIA

La Malaysia ha deciso di non ospitare i Giochi del Commonwealth del 2026 a causa dei costi, ha dichiarato il governo di Kuala Lumpur. Si tratta di un nuovo duro colpo per un evento che molti considerano superato. La decisione, presa durante una riunione di gabinetto presieduta dal primo ministro Anwar Ibrahim, segue il ritiro dello Stato australiano di Victoria, avvenuto lo scorso anno.

RUSSIA

La portavoce del ministero degli esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha espresso il disappunto della Russia circa il giro di incontri a Tbilisi, Baku e Erevan del segretario della Nato, Jens Stoltenberg, visto come “ingerenza nel Caucaso meridionale che conduce soltanto all’instabilità di una regione già tormentata”, dove “solo la Russia è in grado di aiutare”.

KAZAKISTAN

I servizi di sicurezza Knb del Kazakistan hanno reso noto di aver arrestato ad Almaty quattro cittadini afghani, che distribuivano tangenti da 5.000 dollari a vari funzionari per organizzare i trasferimenti di clandestini dall’Afghanistan in Russia e in Europa, con falsi passaporti spagnoli e portoghesi, partendo dall’aeroporto della metropoli kazaca meridionale.