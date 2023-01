Le altre notizie del giorno: salito a 87 il bilancio dei morti dopo l'attentato in moschea. Arrestato in Bangladesh un estremista che reclutava miliziani tra i rohingya. In Indonesia un ex malato di lebbra costruisce protesi per altri lebbrosi. In Cina una donna ha imparato 10 dialetti per aiutare i propri concittadini. In Siria le discariche sono diventate l'unica fonte di sostentamento per alcune famiglie siriane.

AFGHANISTAN

Almeno 170 fabbriche nella città industriale di Shorandam, provincia meridionale di Kandahar, sono state costrette a chiudere negli ultimi mesi a causa delle ripetute interruzioni di corrente. Diversi proprietari si sono lamentati della carenza di elettricità, affermando che rischiano di chiudere a causa dei livelli di produzione troppo bassi.

PAKISTAN

È salito a 87 il bilancio dei morti per l’attentato suicida alla moschea di Peshawar di ieri. I media ufficiali dei talebani pakistani (Ttp) hanno preso le distanze dall’accaduto dopo alcune prime rivendicazioni da parte di alcuni comandanti dell’organizzazione. Il codice di condotta dei Ttp - sostengono - non prevede di attaccare le moschee ma solo le forze dell’ordine, perché la loro battaglia è contro lo Stato pakistano. Si stima che nel complesso preso di mira ci fossero tra i 300 e i 400 agenti di polizia.

BANGLADESH – MYANMAR

L’unità antiterrorismo di Dhaka ha arrestato un estremista formatosi in Afghanistan che stava cercando di reclutare altri miliziani nei campi profughi rohingya. Nei giorni scorsi un gruppo di altre 5 persone è stato messo agli arresti perché parte dell’organizzazione Harkat-ul-Jihad al-Islami Bangladesh, legata ad al-Qaeda.

INDONESIA

Ali Saga, 57 anni, guarito dalla lebbra, ora si dedica a costruire protesi fatte a mano per i circa 500 malati del villaggio di Sitanala. Dopo il Brasile e l’India, l’Indonesia è il terzo Paese al mondo per casi di lebbra, attualmente oltre i 15mila. Le persone infette vengono però isolate perché la malattia è considerata una punizione divina.

CINA

Una donna cinese ha imparato da autodidatta almeno 10 dialetti parlati nel Paese per aiutare le persone, che per qualche ragione hanno perso i loro cari, a ritrovarli. Si tratta di persone rapite o vittime di tratta, parenti biologici cresciuti in altre famiglie o semplicemente anziani che hanno perso la strada di casa. Tan Yinghuan, 42 anni, in nove anni di volontariato ha aiutato circa 300 persone.

RUSSIA

A Irkutsk in Siberia è iniziato il processo per un grave scandalo di violenze contro i detenuti del lager n. 15 di Angarsk, dove sono stati rilevati oltre 60 episodi di violenza sessuale e più di dieci vittime, per cui sono accusati 4 “pressatori”, i detenuti che collaborano con l’amministrazione, una figura che sembrava scomparsa dai tempi staliniani.

SIRIA

Per alcuni siriani, la discarica della base militare americana di Tell Beydar è diventata l’unica fonte di sostentamento: qui le famiglie cercano cibo da mangiare e oggetti in plastica per rivenderli. Dopo più di 10 anni di guerra, circa 15,3 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria in Siria, secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite. Almeno quattro persone su cinque non hanno accesso a cibo sufficiente.