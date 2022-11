AFGHANISTAN

I talebani vietano alle donne di entrare nei parchi divertimento e in altre zone ricreative. Secondo il gruppo fondamentalista al potere dall’agosto 2021, dopo il ritiro Usa, le aree cittadine per il tempo libero devono essere separate per genere: alle donne l’ingresso sarà riservato solo in determinati giorni.

GIAPPONE-STATI UNITI

Le Forze armate Usa e nipponiche hanno dato inizio oggi alle esercitazioni militari “Keen Sword” nel sud del Giappone. Fino al 19 novembre saranno impegnati 26mila soldati giapponesi e 10mila statunitensi, 30 navi da guerra e 370 velivoli. Partecipano anche unità australiane, britanniche e canadesi.

CINA

Si allarga il lockdown contro il Covid-19 a Guangzhou (Guangdong), polo manifatturiero di 13 milioni di abitanti. Contagi in aumento a 2.500 al giorno hanno spinto le autorità a chiudere quartieri abitati da 5 milioni di persone, obbligate a rimanere in casa almeno fino al 13 novembre. Le restrizioni sanitarie hanno un forte impatto negativo sull’economia nazionale.

CINA-CAMBOGIA

In visita a Phnom Penh il premier cinese Li Keqiang ha promesso un nuovo pacchetto di aiuti per lo sviluppo al Paese del sud-est asiatico. Firmati con la controparte cambogiana Hun Sen 10 accordi di cooperazione in settori come infrastrutture, commercio agricolo, educazione e sanità. Li parteciperà da oggi a una serie di vertici Asean, ospitati dalla Cambogia.

INDIA

L’India è pronta a esportare idrogeno verde prodotto da propri operatori del settore. Lo ha detto Prabhat Kumar, segretario del ministero degli Esteri di Delhi, sottolineando che l’idrogeno può diventare in futuro la fonte energetica primaria del Paese.

MOLDAVIA-RUSSIA

Continuano in Moldavia le proteste contro il governo filoccidentale, che si protraggono da oltre due mesi chiedendo le dimissioni della leadership e la conclusione di un patto con Mosca per avere forniture di gas. Secondo le autorità di Chişinău, le dimostrazioni sono fomentate dai russi, e i responsabili sono nel mirino delle Forze dell’ordine.

AZERBAIGIAN-ARMENIA

Si è tenuto a Washington un incontro tra i ministri degli Esteri di Azerbaigian e Armenia, Bayramov e Mirzoyan, con la mediazione di Antony Blinken. Il segretario di Stato Usa ha rilevato i “passi coraggiosi” delle due parti nelle trattative per giungere a una intesa di pace, accordandosi per un nuovo incontro a breve sempre con l’aiuto degli Stati Uniti.