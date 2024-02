Le notizie di oggi: l’Egitto al confine con Gaza allestisce campi per i profughi palestinesi. I medici tirocinanti della Corea del Sud si dimetteranno dai loro incarichi in ospedale. I droni ucraini hanno colpito una delle più grandi e moderne navi da sbarco della Russia. La Thailandia incentiva il turismo dall’estero grazie a polizze assicurative anti-infortunio.

AFGHANISTAN

La Banca Mondiale ha approvato un nuovo tipo di sostegno all’Afghanistan. Arriveranno nel Paese circa 300 milioni di dollari che però rimarranno fuori dal controllo della leadership talebana e integreranno i finanziamenti in corso dell’Afghanistan Resilience Trust Fund nel sostenere servizi di base come cibo, acqua, sanità, istruzione e lavoro. È la prima volta che i fondi propri della Banca Mondiale vengono inviati in Afghanistan da quando i talebani hanno preso il potere nell’agosto 2021.

ISRAELE-PALESTINA-EGITTO

L'Egitto - non ufficialmente - sta preparando l'area al confine con Gaza per accogliere i profughi palestinesi nel caso in cui un'offensiva israeliana a Rafah provochi un esodo attraverso la frontiera. Operazione contro la quale si sono espressi, ancora una volta, negativamente, gli Stati Uniti. Intanto le forze israeliane hanno fatto irruzione nel più grande ospedale ancora funzionante di Gaza, quello di Nasser a Khan Yunis. L’ong Medici senza frontiere che operava nel nosocomio ha detto che in seguito all’attacco e al bombardamento israeliano "il nostro personale medico è dovuto fuggire lasciando lì i pazienti”.

INDIA

Gli agricoltori indiani chiedono prezzi più alti per i loro raccolti e stanno organizzando una manifestazione di protesta invadendo le strade di New Delhi. Una marcia “congelata” almeno fino a domenica, quando i sindacati ultimeranno un nuovo colloquio con il ministro dell'Agricoltura Arjun Munda, che ha già incontrato giovedì i rappresentanti degli agricoltori insieme al ministro del Commercio Piyush Goyal e al ministro degli Interni Nityanand Rai. "Crediamo di poter trovare tutti insieme una soluzione pacifica", ha detto il leader della protesta Jagjit Singh Dallewal.

RUSSIA-UCRAINA

Le forze armate dell’Ucraina, supportate dai servizi di intelligence, hanno completamente distrutto con i droni una delle più grandi e moderne navi da sbarco della Russia, la Tsezar Kunikov, che si trovava nelle acque territoriali ucraine presso Alupka, e non si sarebbe salvato nessuno dell’equipaggio, versione non confermata da Mosca.

CINA

Non allenta la morsa delle tempeste di neve e ghiaccio sulla Cina: a partire dal fine settimana, le temperature scenderanno fino a meno 20 gradi Celsius, mentre milioni di persone torneranno dai viaggi effettuati per il Capodanno lunare. Forti nevicate colpiranno le province dello Shaanxi e <dello Shanxi nel nord, la provincia centrale dell'Henan e la provincia orientale dello Shandong ma le temperature arriveranno allo zero anche in alcune parti del sud colpendo il trasporto stradale, ferroviario e aereo.

COREA DEL SUD

Circa il 20% dei medici tirocinanti in servizio negli ospedali della Corea del Sud ha dichiarato che si dimetterà a partire da martedì per protestare contro il nuovo piano del governo di ammettere più studenti alle facoltà di medicina. A comunicarlo sono i rappresentanti dei tirocinanti che lavorano nei cinque più grandi ospedali del paese, tutti a Seoul.

THAILANDIA

I turisti stranieri riceveranno una copertura medica fino a 500.000 baht (18.6 mila dollari di Singapore) in caso di incidenti in Thailandia e un risarcimento fino a un milione di baht in caso di morte, nell'ambito della nuova campagna del governo per garantire ai turisti la sicurezza mentre soggiornano in Thailandia. La campagna mira a istillare fiducia nei turisti stranieri nel caso non stessero bene mentre visitano il Paese. Il ministero del turismo ha stanziato complessivamente 50 milioni di baht per finanziare il progetto.

KAZAKISTAN

Al Mažilis, il parlamento di Astana, è stata approvata la nuova legge sulle migrazioni, che dovrebbe stimolare i kazachi a spostarsi dalle regioni meridionali a quelle settentrionali, e proibisce l’ingresso in Kazakistan a chi è giudicato partecipe di organizzazioni terroristiche e chi si è reso colpevole di abusi sessuali, in particolare nei confronti di minorenni.