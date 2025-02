Le notizie del giorno: aumentano i discorsi d'odio contro cristiani e musulmani in India. Un'insegnante ha ucciso un'alunna di otto in Corea del Sud. Rilasciata una cittadina britannica dopo quattro anni di carcere in Arabia Saudita. La Russia prova a proporre un'alternativa all'Eurovision coi Paesi dei Brics.

AFGHANISTAN

Lo Stato islamico ha rivendicato un attentato contro una filiale della Banca di Kabul a Kunduz, dove diversi cittadini si erano recati per riscuotere gli stipendi. Il gruppo terroristico ha affermato di aver ucciso “centinaia di persone”, tra cui diversi comandanti talebani. Per ora sono stati confermati almeno 20 morti e oltre 30 feriti. Il ministero della Difesa ha chiesto ai funzionari talebani di prendere misure di sicurezza aggiuntive.

INDIA

I discorsi d’odio contro le minoranze religiose sono aumentati del 74,4% nel 2024 in India, secondo uno studio pubblicato nei giorni scorsi. Musulmani e cristiani i fedeli presi di mira da alcuni dei maggiori esponenti del Bharatiya Janata Party al potere: in particolare il report ha preso in considerazione le dichiarazioni di diversi politici: il chief minister dell'Uttar Pradesh, Adityanath, il chief minister dell'Assam, Himanta Biswa Sarma, il primo ministro Narendra Modi e il ministro dell'Interno Amit Shah.

COREA DEL SUD

Un’insegnante ha accoltellato una bambina di otto anni in una scuola elementare di Seoul. Il presidente facente funzione della Corea del Sud, Choi Sang-mok, ha ordinato un'indagine sul caso e ha esortato le autorità a "mettere in atto le misure necessarie per garantire che incidenti simili non accadano mai più". L’insegnante, 40 anni, ha dichiarato alla polizia di soffrire di depressione dal 2018.

GIAPPONE

È stata ritrovata la cabina del camion inghiottito da una voragine a Saitama, vicino alla città di Tokyo, in cui potrebbe trovarsi il corpo del conducente, hanno affermato le autorità locali. "Dopo che gli esperti hanno analizzato le foto scattate con un drone hanno affermato che si vede la cabina di un camion e non possono escludere la possibilità che ciò che sembra esserci all'interno sia una persona", ha spiegato il capo dei vigili del fuoco Tomonori Nakazawa. Per due settimane i soccorritori hanno provato a recuperare l'uomo, senza successo, portando alla sospensione delle operazioni di salvataggio

ARABIA SAUDITA

Salma al-Shehab, cittadina britannica e dottoranda presso l'Università di Leeds arrestata in Arabia Saudita nel 2021 mentre era in vacanza per alcuni tweet a sostegno della causa delle donne, è stata rilasciata nei giorni scorsi, ha riferito Alqst, un gruppo di difesa dei diritti umani che ha seguito il caso. Condannata a oltre 30 anni di detenzione, poi ridotti a quattro dopo una lunga battaglia legale, al-Shehab dovrebbe essere ora libera di tornare nel Regno Unito.

RUSSIA

Vladimir Putin ha deciso di organizzare insieme alla Cina e agli altri Paesi Brics il concorso di canzoni Intervision, essendo la Russia esclusa dall’Eurovision Song Contest fin dall’inizio della guerra in Ucraina, affidandone la preparazione del vice-premier Dmitrij Černišenko, uno degli organizzatori delle Olimpiadi di Soči nel 2014, insieme al fidato Sergej Kirienko, vice-capo dell’amministrazione presidenziale, ma molti temono che l’iniziativa finirà in una farsa.

ARMENIA

Il ministro degli esteri dell’Armenia, Ararat Mirzoyan, è intervenuto all’Istituto norvegese per le relazioni internazionali a Oslo, sostenendo “l’importanza del raggiungimento della pace definitiva nella regione”, nel rispetto della sovranità e dell’integralità territoriale dei vicini, e l’Armenia è alla ricerca di “nuovi partner per garantire la stabilità dei risultati raggiunti”.