Le altre notizie del giorno: in ottobre calo di export e import cinesi. Vietnam lontano dall’obiettivo emissioni zero. Inquinamento: problemi respiratori per gli abitanti di Delhi. Raid aereo russo nella provincia siriana di Idlib. In Russia crescono i senza lavoro dopo mobilitazione militare. L’Armenia mette in dubbio il futuro dell’alleanza Csto.

AFGHANISTAN

A nove anni dalla sua morte, i talebani rivelano il luogo di sepoltura del loro fondatore, il mullah Omar. Ieri i leader del movimento fondamentalista ora alla guida del Paese hanno omaggiato la sua tomba in un cimitero vicino Omarzo, nel distretto di Suri, provincia di Zabul.

CINA

I lockdown per il Covid-19 e la ridotta domanda mondiale affondano il commercio cinese. Per la prima volta da maggio 2020, a ottobre import ed export del Paese registrano una contrazione simultanea su base annua: -0,3% le esportazioni e -0,7% le importazioni, ambedue al di sotto delle aspettative.

VIETNAM

Continuano i problemi di Hanoi nel “decarbonizzare” la propria economia come impegno contro i cambiamenti climatici. Dopo Cina e India, il Paese è il terzo al mondo per progetti di centrali a carbone in cantiere. Al ritmo attuale è molto improbabile che i vietnamiti raggiungano emissioni nocive zero entro il 2050.

INDIA

L’80% delle famiglie nell’area di Delhi ha almeno un componente con problemi respiratori dovuti alla pessima qualità dell’aria. In un sondaggio pubblicato ieri da LocalCircles, quasi il 18% degli intervistati ha rivelato che un membro della sua famiglia si è rivolto a un medico.

SIRIA

Sono nove i civili morti in un raid aereo russo nella provincia di Idlib, controllata da ribelli filo turchi e gruppi fondamentalisti; almeno 70 i feriti. L’attacco, aiutato anche dall’artiglieria dei militari leali ad Assad, ha preso di mira un campo profughi in una zona boschiva.

RUSSIA

Secondo dati diffusi dal ministero per lo Sviluppo economico, il Paese ha perso nel mese di Mobilitazione militare 600 mila posti di lavoro, anche se i mobilitati sono poco più di 300 mila, come ha dichiarato il presidente Putin. I lavoratori sopra i 15 anni sono scesi da 75,5 a 74,9 milioni.

ARMENIA

Il vice presidente della Commissione parlamentare per la difesa e la sicurezza di Erevan, Armen Khačatryan, ha dichiarato che il rifiuto della Csto di sostenere un Paese membro come l’Armenia mette in dubbio il futuro dell’alleanza guidata da Mosca. Il politico armeno si riferisce alle dichiarazioni del presidente bielorusso Lukašenko, che ha detto agli armeni di accordarsi con azeri e russi senza chiedere aiuti.