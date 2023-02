Yangon (AsiaNews/Agenzie) - Agenti segreti doppiogiochisti, finte milizie infiltrate e armi inefficaci: questi gli stratagemmi utilizzati dalla giunta golpista birmana nelle operazioni di controspionaggio per colpire la resistenza pro-democrazia. A dirlo sono rapporti interni dell’Ufficio del capo degli affari di sicurezza militare (Ocmsa o Sa ya pa in birmano, il dipartimento che si occupa dei servizi segreti) trapelati sui media locali il mese scorso.

I documenti forniscono dettagli sulle operazioni di intelligence condotte nel 2021, dopo il colpo di Stato dei militari del primo febbraio, fino all’inizio del 2022, e svelano dettagli sul funzionamento delle missioni di sabotaggio contro le Forze di difesa del popolo (Pdf), il braccio armato del Governo di unità nazionale in esilio, composto perlopiù da ex deputati appartenenti alla Lega nazionale per la democrazia, il partito di Aung San Suu Kyi.

Dai rapporti emerge che il personale militare dell'Ocmsa ha supervisionato la gestione delle armi leggere per le missioni di assassinio e di guerriglia urbana. Allo stesso modo i suoi agenti si sono infiltrati nei ranghi della resistenza, monitorando l’accesso ai depositi di armi e fornendo ai combattenti ordigni esplosivi che non avrebbero causato grosse perdite. Ancora, i militari hanno creato finte milizie affiliate alle Forze di difesa del popolo chiamate "Difensori dei diritti umani" e "Forze di difesa della generazione Z" che hanno condotto una serie di operazioni fittizie, tra cui finti attacchi ai posti di blocco dell’esercito.

Una delle strategie fondamentali è l’infiltrazione di agenti doppiogiochisti, nella maggior parte dei casi ex membri delle Pdf arrestati dall’esercito e poi rilasciati in qualità di spie. Il 22 gennaio le Pdf, resesi conto della presenza di talpe tra i propri ranghi, hanno tenuto un’imoboscata e ucciso due ufficiali della giunta insieme a due spie infiltrate. Tuttavia, i documenti dell’Ocmsa sottolineano la creazione di un’ampia rete di infiltrati arrivati fino a posizioni chiave delle forze anti-regime: i rapporti dicono che sono state queste operazioni di infiltrazione ad aver permesso l’arresto di Phyo Zeyar Thaw, attivista anti-regime e parlamentare della Lega nazionale per la democrazia giustiziato insieme ad altre figure democratiche a luglio 2022.

Secondo il ricercatore Amara Thiha le operazioni di intelligence della giunta golpista non hanno il solo scopo di catturare i dissidenti, ma servirebbero anche a stanare gli avamposti militari più piccoli e segreti della resistenza. L’esercito birmano si è infatti finora astenuto dal bombardare alcuni dei campi più grandi delle milizie etniche armate (che dall’indipendenza del Myanmar combattono contro lo Stato centrale e dopo il colpo di Stato si sono alleate con le Pdf). Il 21 gennaio l’esercito ha colpito le case di alcuni leader del Democratic Karen Benevolent Army, una delle poche milizie ad avere in realtà buoni rapporti con il regime. Secondo l’esperto, l’attacco è stato compiuto perché i militari avevano informazioni di una probabile collaborazione della milizia con le forze anti-regime.

Allo stesso tempo l’Ocmsa non sembra avere il totale controllo della situazione, perché anche la resistenza si serve di agenti infiltrati grazie ai quali è riuscita a ottenere informazioni sulle operazioni militari. Queste talpe vengono in gergo chiamate “angurie”: il colore verde rappresenta l’appartenenza ai militari, mentre il rosso la fedeltà alla resistenza.